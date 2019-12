Broers Engels volgen bij E&O voorbeeld van vader Frans

"Frans zei dat er een plek in het doel vrij was. 'Wil je daar staan?', vroeg hij aan mij. Ik ben er gewoon gaan staan en er niet meer uit gekomen." De start van de keeperscarrière van Bart Engels, toen twaalf jaar, laat zich raden. Als zoon van oud-landskampioen Frans ging hij tussen de palen staan.

In de jaren negentig behoorde vader Frans tot het kampioensteam van E&O. "Hoogtepunten zijn natuurlijk de landskampioenschappen en bekers die ik gewonnen heb. De mooiste wedstrijd die ik ooit gespeeld heb is in Europa tegen Sasja uit Antwerpen. Dat was zo gaaf", vertelt Frans met trots.

Geblesseerd

Afgelopen zomer is Bart Engels na een seizoen afwezigheid teruggekeerd bij de hoofdmacht E&O. "Er staat een heel leuke groep en ik ken de trainer, Freek Gielen, heel goed", legt de oudste zoon uit. "Dan is het makkelijk terugkomen. Het is leuk om met mijn vrienden te trainen en toen heb ik aangegeven ook wel wedstrijden te willen spelen. Van het een kwam het ander."

Snel maakte Bart, oud-jeugdinternational, zijn rentree in de eredivisie voor de groen-witten. Hij verving zijn geblesseerde broertje Gijs. "Ik had niemand anders willen hebben die mijn plaats in zou nemen", geeft de jongste van de twee toe. "Als ik weer fitter ben probeer ik het weer. Als je niet fit bent kun je niet honderd procent geven. Dan zit je vaak onder je kunnen."

Elkaar helpen

De wissel bezorgde Bart de meeste kopzorgen. "Ik vond dat wel een lastige situatie. Gijs moddert aan en ik wil hem niet van zijn troon stoten. Hij heeft de échte drive. Ik heb met meerdere mensen gesprekken gevoerd en zij lieten me inzien dat ik hem een gunst deed. Zo kon hij rust houden", legt Bart uit. Gijs vult aan: "Zo kunnen we elkaar helpen."

Vader Frans is apetrots op zijn zoons. "Het is gewoon heel gaaf om je beide zoons in het doel te zien. Gijs lijkt qua keepen het meest op mij", glundert de oud-doelman van E&O en Hurry-Up. "Hij is technisch niet de meest begaafde van de twee, maar kijkt goed vooruit. Bart reageert heel snel en beslist heel goed."

Titel

Met een punt achterstand op koploper Quintus uit Kwintsheul is E&O nog in de race om de titel. Frans ziet het liefst zijn beide zoons eens samen op het wedstrijdformulier. "Ik denk dat ze allebei de juiste capaciteiten daarvoor hebben. Misschien komt het zover. Wie weet."