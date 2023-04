Aangehouden verpleegkundige WZA werkte op de longafdeling

"Als iemand mij een aantal weken geleden had verteld dat dit zou kunnen gebeuren, dan zou je dat niet geloven", zegt Mulder. "Het heeft natuurlijk een ongelofelijk grote impact op onze medewerkers en patiënten. Deze medewerkers hebben in de coronaperiode keihard gewerkt om de zorg overeind te houden. En dan is het zo heftig dat dit nu over ze heen komt."

De raad van bestuur heeft het personeel gisteren geïnformeerd. "Dat was een emotionele bijeenkomst", vertelt Mulder. "Mensen zijn verdrietig en stellen zich ook vragen. Dezelfde vragen die wij ook hebben. We hebben op dit moment meer vragen dan antwoorden."

"En toch zie je een team wat het ook met elkaar het wil gaan doen. En we moeten het met elkaar doen. We moeten de komende periode hier echt met elkaar in gesprek om het een uiteindelijk een plek te geven. Want de zorg moeten we blijven leveren."