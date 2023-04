Zorgbelang Drenthe over arrestatie verpleegkundige: 'Dit is het nachtmerriescenario'

"We zijn uiteraard geschokt. Dit is het nachtmerriescenario", zegt directeur Jan van Loenen van de organisatie die zich inzet voor de belangen van mensen die gebruik maken van zorg. "Uiteraard in de eerste plaats voor de nabestaanden, maar ook voor patiënten in het algemeen." Volgens Van Loenen moeten patiënten veilig kunnen zijn in een ziekenhuis. "Dat is eigenlijk ook altijd zo. Dus ik ben benieuwd wat de feiten precies zijn."