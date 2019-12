Cultspits Papito staat niet meer allerlaatste

In het item over het kelderduel tussen DOS'63 en VEV uit Klazienaveen-Noord schitterde Papito voor het eerst voor de camera. "Ik denk dat ik opviel door mijn blonde haartjes", vertelt de spits. "En goals, natuurlijk. Daar heb ik mensen ook over gehoord."

"Het eerste interviewtje ging best viraal. Ik was eens in Den Haag, bij een actie van de gele hesjes, en toen herkenden mensen me van het internet. Dat was wel het hoogtepunt", straalt Papito. Tijdens DOS'63-VEV hielp de spits zich een kwartier na rust over de boarding en vond zo de snelste route naar de kantine.

Erica'86

In het wit-zwart van DOS'63 knokte de cultspits tegen de laatste plaats in de vijfde klasse F. Het kwam aan op de laatste speeldag in de rubrieksklasse. "Wij of onze tegenstander Erica'86 zou laatste worden", herinnert Papito, kortweg 'Papi', zich. "In de 86ste minuut maakte ik de 3-2. Ik dacht: we worden geen laatste. Uiteindelijk viel de tegentreffer alsnog, waardoor we toch laatste werden. Typerend."

"Het was een moeilijk seizoen waar veel gebeurde", vertelt Papito. "Sommige jongens die voorin hoorden te staan, stonden achterin. Ik kreeg soms nog geen tien ballen per wedstrijd. Heel moeilijk."

Op de foto

Goed nieuws voor sportromantici: de aanvaller is nog actief. "We zijn in de kantine van SCD'83 uit Dedemsvaart. Ik heb hier in het eerste gespeeld. Nu voetbal ik in het derde. Een kampioensteam. We hebben nog niet verloren."

Van allerlaatste naar allereerste. Papito kan weer lachen op het gras. "Ik verwacht een platte kar. Dan kan ik het vorige seizoen nog beter afsluiten", legt hij uit. "Natuurlijk hebben ze bij SCD'83 de items ook gezien. Ik moest aan het begin van het seizoen met de leider op de foto. Zijn collega's herkenden me. Dat was wel even cool."

Verdriedubbeld

Papito heeft weer wind mee. Of hij na zijn overgang al eens in Linde is geweest? "Nee, maar dat ben ik wel van plan. Even kijken hoe het gaat met de jongens." Sinds het vertrek van de cultspits heeft DOS'63 halverwege de competitie het aantal zeges al verdriedubbeld.