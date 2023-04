Justitie eist werkstraffen voor jeugdige cybercriminelen

De cybercriminelen deden zich voor als klant op Marktplaats en haalden slachtoffers over tot het doen van een betaling van 1 cent. De betaalapp die de slachtoffers ontvingen was nep, de banksite waarop klanten inlogden was niet van echt te onderscheiden maar ook nep. Toen slachtoffers rekeningnummer, pasnummer en identificatiecode invoerden, werden deze ongemerkt doorgestuurd naar de criminelen. Met deze informatie konden zij vervolgens betalingen doen.

De verdachten logden 535 keer in bij nietsvermoedende klanten van ING en maakten tienduizenden euro's buit, aldus het OM. Volgens de officier van justitie is het aan het alerte handelen van de bank te danken dat er niet veel meer geld is buitgemaakt. ING blokkeerde rekeningen waarop verdachte transacties plaatsvonden en deed onderzoek naar de IP-adressen van waaruit de oplichting plaatsvond. De nu 24-jarige verdachte uit Groningen trok mede vanuit het huis van zijn moeder in de wijk Selwerd de rekening van zijn slachtoffers leeg. Een ander werkte vanaf het adres waarop zijn ouders staan ingeschreven in Paddepoel, aldus het OM.

Twee verdachten ontbreken op de zitting van donderdagochtend in de rechtbank in Groningen. De derde vertelt dat hij alleen maar totokaarten heeft afgerekend bij de Albert Heijn aan het Zuiderdiep in Groningen met de telefoon van een ander. Via deze telefoon werd vervolgens geld afgeschreven bij een van de slachtoffers. ,,Ik was even aan het chillen in de sishalounge. Diego vroeg of ik voor hem wilde inzetten op de toto. Hij is nog minderjarig. Ik kreeg daar vijftig euro voor."