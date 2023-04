Dalenaren naar rechter voor geluidsoverlast popfestival in achtertuin

Vijf Dalenaren stapten donderdag naar de rechter vanwege het festival 'Weijdepop' dat in juli wordt gehouden. Het festivalterrein grenst aan hun achtertuin. "Wij hebben niets op het festival tegen, maar de herrie en overlast die wij ervaren, dat kan wel een tandje minder", zeiden ze donderdag tegen de rechter.

De eerste editie van Weijdepop was in 2015. Een kleinschalig gebeuren, zo was de opzet. Inmiddels is het festival uitgegroeid naar een groter festijn dat drie dagen duurt. "In 2019 liep het de spuigaten uit", zei een buurtbewoner tegen de rechter. "Duizenden mensen lopen tot diep in de nacht langs het slaapkamerraam. Het geluid was te hard en dreunde overal doorheen. Het is een braaksel van herrie".

'Onze rust wordt ons volledig ontnomen'

Het is een optelsom van meerdere factoren, vertelden de buurtbewoners. Je zit, inclusief de op- en afbouw op het festivalterrein aan de Dalerveensestraat, veertien dagen in de chaos. "Onze rust wordt ons volledig ontnomen", zeiden ze. De angst is groot dat dit evenement uitgroeit tot een massaal spektakel zoals de Zwarte Cross, waar meer dan 200.000 mensen op afkomen.

Geluid beter afgesteld

Die angst is ongegrond, zei Johan Warta namens de stichting Weijdepop. Weijdepop trok vorig jaar zo'n 7000 bezoekers. In dat jaar zijn er ook geluidsmetingen gehouden en ligt het geluidsniveau binnen de gestelde criteria. De buurtbewoners konden dit beamen: "Wat het geluid betreft is dat beter afgesteld dan in 2019. Maar het gaat ons niet om het geluid alleen".

Andere locatie

Meermalen hebben zij de gemeente gewezen op andere locaties. "T-Bone-festival duurt ook drie dagen en wordt gehouden aan de Galgaten in Dalen. Die locatie is verder van de bewoonde wereld. Waarom kan het niet daar?" Volgens een woordvoerster van de gemeente Coevorden is een andere locatie nog niet in beeld geweest. De omgevingsvergunning die er ligt is gebaseerd op de opzet van Weijdepop, zoals het in 2022 werd gehouden.

Nieuwe plannen

Dit jaar wordt alles verder naar achteren opgebouwd, dat is gunstiger voor de omwonenden, zeiden de organisatoren. En er staat een extra podium gepland: "Maar ook daarmee blijven we binnen de geluidsgrenzen". Daarmee wijkt het concept af van vorig jaar. Dat strookt niet met de afgegeven vergunning. De gemeente gaf aan hierover met de organisatie in gesprek te willen. "Anders zou een nieuwe aanvraag ingediend moeten worden".

Rechter beslist