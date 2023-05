GKN Fokker investeert miljoenen in technologiecentrum Hoogeveen

Hoe maak je de luchtvaart duurzamer, sneller en beter? Met die kwestie is producent van vliegtuigonderdelen GKN Fokker al een tijdje bezig. Om daar vaart achter te zetten heeft het bedrijf een nieuw technologiecentrum geopend in Hoogeveen.

Tweeduizend vierkante meter aan bedrijfshal is klaargemaakt om te werken aan nieuwe technieken in de luchtvaart. Een project waar het bedrijf miljoenen in heeft geïnvesteerd. Hoofd van het centrum, Arnt Offringa, laat dan ook met trots zien wat het eindresultaat is. "Het heeft een tijdje geduurd, maar dan heb je ook wat. We willen hier sterke en lichte onderdelen maken. Denk bijvoorbeeld aan vleugels of een roer van een vliegtuig. We gebruiken daar thermoplastische kunststof composieten voor."

Voorsprong wereldwijd

Dat zegt de leek natuurlijk niets, lichte thermoplastische kunststof composieten. Offringa legt het daarom uit met een klein experiment. In zijn hand houdt hij een stukje van het speciale kunststof vast. Hij pakt een aansteker en houdt het vlammetje onder het materiaal. "Na een paar seconden is het zacht genoeg en kan ik het buigen", vertelt hij. "Daarna koelt het en houdt het de vorm vast. Dat kunnen we zo vaak doen tot we de gewenste vorm hebben. In onze fabrieken maken we daar dus verschillende onderdelen van, bijvoorbeeld dus een vleugel. Boutjes en schroefjes zijn vaak niet meer nodig."