Assen wil 30 procent sociale huur op nieuwe bouwlocaties

Assen wil voortaan minstens 30 procent sociale huur op nieuwe ontwikkellocaties in de stad. Zo moeten er verspreid over Assen 600 de komende jaren nieuwe sociale huurwoningen bijkomen.

Gemeente, woningcorporatie Actium en het Huurdersplatform Mevm hebben de norm van 30 procent sociale huur vastgelegd in de nieuwe prestatieafspraken voor de komende jaren. Die geldt voor alle projectontwikkelaars.

Goede huisvesting voor lage inkomens

"We vinden het als Assen van belang om mensen met lage inkomens goede huisvesting te bieden. Dus als mensen zich melden bij ons met ontwikkellocaties voor woningbouw zullen ze te horen krijgen, denk erom dat 30 procent van je bouwvolume sociale huur wordt. We gaan er scherper in worden."

Dekker wil hiermee het grote tekort aan betaalbare huurwoningen oplossen, en tegelijkertijd verspreid over de hele stad mensen met een laag inkomen kunnen huisvesten. "We willen naar een gedeelde stad. Het kan niet zo zijn dat er plekken in de stad zijn, waar geen betaalbare huurwoningen zijn. Mensen met lage inkomens moeten overal kunnen wonen." Woningbouwlocaties die Dekker op het oog heeft zijn het voormalige Acmesa-terrein bij het station en het Havenkwartier.

'Niet in marmer gehouwen'

De 30 procent sociale huur is trouwens 'niet in marmer gehouwen', zegt Dekker. "In sommige gevallen zal het financieel echt niet haalbaar zijn, ook niet met een mix van wat duurdere koopwoningen. Uitgangspunt is minstens 30 procent, en soms zal het extra geld kosten, en dan moet je elkaar diep in de ogen kijken hoe we dat oplossen. Als gemeente kunnen we daarbij misschien helpen."

Of die steun zover gaat, dat de gemeente financieel bijspringt, daar wil Dekker niet op vooruitlopen. "Maar vanuit de raad is dit jaar ook herhaaldelijk aangedrongen op meer sociale huur. En dat hoop ik hiermee te bereiken."

Actium blij met meer plek

Actium, de grootste woningverhuurder van sociale huurwoningen in Assen, is blij met de inspanningsverplichting van minstens 30 procent. "Dit biedt ons de kans om op meerdere locaties in Assen woningen te krijgen die we graag willen bouwen", zegt interim-directeur Marcel van Halteren.

Actium bezit 90 procent van de 8600 huurwoningen, en heeft na allerlei renovatieprojecten haar woningvoorraad zien teruglopen, terwijl de vraag groot is. "We hebben op veel plekken waar gesloopt is grotere woningen teruggebouwd, dus hebben we minder eenheden. Nieuwe plekken zijn daarom hard nodig."

Hoe snel die nieuwe huurwoningen er zijn en of projectontwikkelaars ook echt voor die inspanningsverplichting gaan, is afwachten, want de gemeente Assen kan ze niet dwingen. Maar volgens Actium zit er bij de bouwers op dit moment 'best wel weer geld. "Die 30 procent moet kunnen", zegt Van Halteren.