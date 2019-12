Onrust om veranderende dienstregeling buslijnen

Langere reistijd

In april van dit jaar maakte Qbuzz bekend dat de volledige dienstregeling op de schop ging. Moes kreeg hoop. "Ik dacht dat we nu vaker in het uur de bus naar school en huis konden pakken. Het zou alleen maar beter worden. Dat hoopten we tenminste." Maar het pakte anders uit. In plaats van vaker, komt er minder vaak een bus door en naar Wapse. "Dat heeft invloed op mijn studie en sociale leven. Ik ben straks drie uur onderweg terwijl ik nu slechts anderhalf uur nodig heb."

Moes maakte bezwaar bij het OV-bureau Groningen Drenthe. Zij beheren en organiseren het openbaar vervoer per bus. "Als reactie kreeg ik dat er geen budget is om de dienstregeling te houden zoals het nu is. Ik voel me achtergesteld", besluit ze boos. "Juist in dit gebied waar we al verder van de voorzieningen liggen is een goede ontsluiting belangrijk."

Minder bussen als er minder vraag is

Jorne Bonte van het OV-Bureau Groningen Drenthe heeft veel bezwaren binnen gekregen over de veranderende dienstregeling van de bussen, waaronder ook die van Isa Moes. "We kijken per jaar hoeveel mensen er per lijn gebruik van maken. De lijn 35 waar Isa in Wapse gebruikt van maakt. is heel rustig. We hebben ervoor gekozen daar minder bussen in te zetten zodat we meer capaciteit creëren op plaatsen waar het steeds drukker wordt. Uiteraard heeft het ook met budget te maken."

Bezwaar maken loont?

Ondanks het bezwaar krijgt Moes het niet voor elkaar de bus toch elk uur in Wapse te laten stoppen. Protest heeft wel effect gehad in Eexterveen en Gieterveen. Daar zou bushalte De Hilte verdwijnen. Maar na bezwaren van inwoners blijft De Hilte. "In dit geval bleken er toch heel veel mensen van die lijn gebruik te maken, zo'n dertig mensen. Dat is zo'n groot aantal dat we de buslijn daar wel tijdelijk laten stoppen."

Isa ziet geen andere uitweg dan op de fiets te stappen en in een half uur naar Diever te fietsen. "Daar kijk ik niet echt naar uit in deze kou."

Voor meer informatie over de veranderende dienstregeling van de bussen in Drenthe kun je op de website van Qbuzz kijken.