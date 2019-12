Jaar cel voor drie inbraken en serie diefstallen

Een 35-jarige man uit Hoogeveen is voor drie inbraken, vier winkeldiefstallen en het mishandelen van een agent veroordeeld tot een jaar cel. Hiervan zijn negen maanden voorwaardelijk, zodat de man halverwege februari opgenomen kan worden in een kliniek in Beilen.

De man pleegde in maart van vorig jaar meerdere winkeldiefstallen in Leeuwarden en Beesterzwaag. Hij stal met name voedsel en snoep. In april pleegde de man twee woninginbraken in zijn woonplaats. De bewoonster van een woning aan de Blankenslaan was een paar dagen niet thuis. Zij ontdekte bij thuiskomst braaksporen aan de tuindeuren. De dief kwam niet binnen, de inbraak mislukte. Wel bleef een vingerafdruk op de deur achter. Die bleek van de 35-jarige Hoogevener.

Alcohol en drugs

Een bewoner aan de Leeuweriklaan merkte dat iemand laat in de avond de zonwering omhoog drukte en ramen forceerde. De tachtiger stelde zich verdekt op en belde de politie. De agenten overliepen de verdachte, die begon te schreeuwen dat hij iemand zocht. De man was onder invloed van drugs en alcohol.

De man had ook ingebroken in een drogisterij in Hoogeveen. Hij opende de kluis met een slijptol. Hij verwondde zich daarbij en liet bloed achter. Uit de kluis nam de man 1100 euro en cannabisolie ter waarde van 3200 euro mee.

Mishandeling

De man mishandelde in juli zijn vriendin. De agenten wilden hem meenemen naar het bureau, maar de Hoogevener verzette zich. Daarbij sloeg hij een agent tegen het gezicht. De Hoogevener heeft een strafblad tot 2008. Daarna ging het tien jaar goed. In 2018 komt hij opnieuw veelvuldig met justitie in aanraking. De man staat inmiddels op de veelplegerslijst. Na de klinische opname moet de man zich door verslavingszorg laten begeleiden.