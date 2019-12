Drenten in problemen door uitblijven hulpmiddelen: 'Zonder rolstoel aan huis gekluisterd'

Hij wacht al sinds maart op een nieuwe rolstoel. Nu heeft hij een leenstoel, die niet op maat is gemaakt. En dat is verre van optimaal. "Als ik 's avonds thuiskom, kan ik eigenlijk niets meer. Dan ga ik meteen naar bed. Ik ben te moe om met mijn vrouw televisie te kijken of te knuffelen met mijn - negen weken oude - dochter", zegt hij.

"Verder kan ik het aan mijn rug voelen. De fysiotherapeut besteedt veel meer aandacht aan mijn schouders en rug om het soepel te houden. Zodat het dragelijk is en mogelijk is om te kunnen functioneren op een normale manier."

Financiële problemen

Dus waar blijft die stoel nou? "Hmc, het Hulpmiddelencentrum in Bergum, kan de stoel niet leveren. Ze hebben een financieel probleem. Ze hebben mij gebeld dat ze die stoel niet kunnen financieren. Die stoel kost 25.000 euro exclusief btw. Zij kunnen dat niet voorschieten. Terwijl ze dat wel horen te doen."

Visser zegt dat de gemeente Assen nog via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) iets probeert te regelen. "Maar zij zijn bang dat het geld blijft hangen bij het Hulpmiddelencentrum en niet naar de leverancier van de rolstoel gaat. Er zouden 28 leveranciers zijn die niet zonder vooruitbetaling willen leveren aan het Hulpmiddelencentrum, waaronder de leverancier van mijn rolstoel."

Vijf weken niet in bad

De partner van Remco Derksen uit Assen kan al vijf weken niet in bad vanwege het uitblijven van een pomp voor een badlift. "Mijn partner kan geen waterstraal verdragen op haar been. Ze moet in bad worden getild voor warm water. Daarvoor heeft ze een badlift. Maar de pomp van die badlift is defect. Vandaag is die toevallig net geleverd na vijf weken. Maar dat is gewoon te laat. Als gevolg van het gemis aan baden in warm water is ze in een spasme geraakt en bedlegerig. Het kan dagen duren voordat ze daaruit komt," zegt Derksen.

Visser en Derksen zijn allebei ook ontevreden over de communicatie met het Hulpmiddelencentrum. "Ze laten duidelijk merken dat zij alles willen bepalen. Haast een beetje neerbuigend", aldus Visser.

Ze willen een gesprek met burgemeester Out over een oplossing en startten daartoe een Facebookpagina. "We willen kijken of er meer mensen zijn die klachten hebben over het Hulpmiddelencentrum. Dan willen we een gesprek met de burgemeester om het probleem goed in kaart te kunnen brengen," aldus Derksen.

In gebreke gesteld

De gemeenten Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo hebben gezamenlijk een contract met het Hulpmiddelencentrum. Ook het toezicht is gezamenlijk geregeld. Het aantal mensen dat een beroep doet op het Hulpmiddelencentrum verschilt per gemeente, maar het gaat in ieder geval om duizenden gevallen per jaar per gemeente.

Wethouder Dennis Bouwman van de gemeente Midden-Drenthe laat namens de vijf Drentse gemeenten weten begrip te hebben voor de frustratie bij de mensen. De gemeenten hebben het Hulpmiddelencentrum inmiddels officieel in gebreke gesteld. Woensdag hebben de betrokken wethouders overleg om een mogelijke oplossing te bespreken. Eenvoudig is dat niet. "We hebben te maken met Europese aanbestedingsregels. We moeten eerst uitzoeken wat we kunnen doen en of er eventueel andere partijen zijn die hulpmiddelen kunnen leveren", zegt Bouwman.

Ook het Hulpmiddelencentrum is om een reactie gevraagd; maar heeft daaraan geen gehoor gegeven.