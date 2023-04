Vluchtelingenkinderen doen hun verhaal: 'Ik ben alles kwijt en het is niet onze schuld'

Hoe is het om als jongere op de vlucht te zijn en in Drenthe terecht te komen? Vier scholieren van de Internationale Schakelklas (ISK) van RSG Wolfsbos in Hoogeveen doen hun verhaal.

De 17-jarige Serdaz Cuma is inmiddels een jaar en drie maanden in Nederland. Hij vond zijn tijd in de asielopvang heel moeilijk. "We sliepen in tenten en het was koud", blikt hij terug. "Er verbleven zoveel mensen op dezelfde plek. Als ik 's nachts naar het toilet ging waren er mensen die me achtervolgden. Ze probeerden me drugs toe te stoppen."