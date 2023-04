Verdachte verpleegkundige WZA veertien dagen langer vast

De verpleegkundige van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van meerdere patiënten, blijft veertien dagen langer vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie Noord-Nederland.

De 30-jarige man uit de gemeente Noordenveld is afgelopen maandag aangehouden. De verpleegkundige was tijdens de coronapandemie (maart 2020 tot mei 2022) werkzaam in het ziekenhuis. Het OM en het ziekenhuis willen niet zeggen om hoeveel slachtoffers het gaat.

De verdachte was werkzaam op de longafdeling van het WZA. Op deze afdeling werden tijdens de pandemie coronapatiënten verpleegd.

'Geschokt'

"De aanhouding heeft ons geschokt", zei Hans Mulder van de raad van bestuur van het Asser ziekenhuis eerder al. Het onderzoek tegen de medewerker begon na een melding die binnenkwam bij het raad van bestuur. De politie en het OM zijn daarop een strafrechtelijk onderzoek gestart.

"We waarderen dat de melder zorgen en informatie met ons heeft gedeeld. We hebben de melding direct serieus genomen en de noodzakelijke stappen gezet", zegt Mulder. De medewerker is na de melding op non-actief gezet door het ziekenhuis.

Meer vragen dan antwoorden

Gisteren is het personeel van het ziekenhuis geïnformeerd door de raad van bestuur. "Dat was een emotionele bijeenkomst", vertelt Mulder. "Mensen zijn verdrietig en stellen vragen. We hebben op dit moment meer vragen dan antwoorden."