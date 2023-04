Pilot wolfwerende rasters van start gegaan

De eerste van vier pilots rond het voorkomen van wolvenaanvallen en bescherming van landbouwhuisdieren is van start gegaan. Het gaat om het plaatsen van wolfwerende omheiningen bij schapenhouders met als doel vast te stellen hoeveel arbeidskosten daarmee gepaard gaan. De provincie heeft schapenhouder Stefan Worst uit Vledder gevraagd de omheiningen te plaatsen.

Inmiddels heeft een vijftal schapenhouders zich bij hem gemeld en is het plaatsen begonnen. De schapenhouders leveren het materiaal, dat ze met subsidie van de provincie hebben kunnen aanschaffen. Worst gebruikt voor de plaatsing een quad met zes katrollen die draden op- en af kan rollen. Dat systeem heeft hij zelf ontwikkeld.

Aantal uren bijgehouden

"Er is voor Stefan Worst gekozen omdat hij een schapenhouder is die vele aanvallen heeft gehad en zeer actief is om zijn schapen maximaal te beschermen met wolfwerende rasters", zegt een woordvoerder van de provincie. "Hij zit met zijn bedrijf midden in het wolvengebied Drents-Friese Wold, waar zich een roedel heeft gevestigd. Stefan Worst kent zijn omgeving en heeft goede relaties met de collega-schapenhouders. De monitoring binnen het project is vooral gericht op de arbeidsuren voor het plaatsen van de rasters, hiervoor wordt nauwgezet een logboek bijgehouden."

Vanuit de Gebiedscommissie preventie wolvenschade is Diederik Sleurink van LTO aangehaakt bij de pilot. Wolvenconsulent Jaap Mekel is nauw betrokken bij het juist plaatsen en periodiek controleren van de rasters.

Invloed op overige fauna

Een tweede pilot gaat over het meten van eventuele negatieve invloeden op overige fauna van verschillende typen afrastering: een vast hekwerk, een raster en flexinetten. Veehouder Albert ten Heuvel uit Fluitenberg deed de suggestie voor deze pilot tijdens het bezoek van minister Christianne van der Wal aan Drenthe op 5 december vorig jaar en is daarom bij de pilot betrokken.

"Samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij stellen wij een veldonderzoek in met wildcamera's op enkele strategisch gekozen locaties. Op dit moment zijn we samen met een extern bureau bezig om de opdracht scherper te formuleren. Over waar de pilot gaat plaatsvinden en hoe, inclusief monitoring, is op dit moment nog geen beslissing genomen", zegt de woordvoerder van de provincie.

Gevolgen stress gemeten

Een derde pilot gaat over het in kaart brengen van gevolgschade van een wolvenaanval op een koppel drachtige schapen. "We meten daarvoor de stress bij de lammetjes. Als ze stress hebben is er ook vaak sprake van een lager geboortegewicht. De lammeren van vier of vijf verschillende koppels die te maken hebben gehad met een wolvenaanval worden twee maanden gevolgd. Na acht weken wordt het gewicht weer gemeten. Ter controle worden evenzoveel koppels gevolgd die niet te maken gehad met een wolvenaanval", zegt dierenarts Bernd Hietberg die bij de pilot is betrokken. Ynte Hein Schukken, de algemeen directeur van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD), analyseert de data.