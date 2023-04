Klein Keukenhof in tuin van Theo Visser (82): 'Ieder jaar komen er meer tulpen bij'

Liefst zeventig verschillende soorten tulpen groeien in de tuin van Visser. Nee, niet van iedere bloem weet hij het naampje, maar dat maakt hem niet minder trots op zijn collectie. "Het is schitterend", zegt hij met twinkeling in zijn ogen. "Ook de buurtbewoners genieten ervan. Ik bel wel eens op naar het bejaardentehuis in de buurt. Dan zeg ik: 'Klein Keukenhof is geopend.' Dan komen ze met rolstoel en rollator deze kant op. Ze raken dan niet uitgepraat over de tulpen. Prachtig, vind ik dat."