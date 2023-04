Bewoners aan zet na 'valse start' Assen met wegaanpak bij Kloosterveen

De Asser gemeenteraad is akkoord met 350.000 euro voor verdere uitwerking van een schetsontwerp voor een derde ontsluitingsweg naar Kloosterveen en verbreding van de N371 (Balkenweg) richting Bovensmilde. Maar dan wel met participatie van bewoners als eerste vervolgstap. De schets mag slechts een startpunt zijn, en absoluut geen eindpunt, zo eisen de politieke partijen

De verkeersingrepen aan de westkant van Assen bij Kloosterveen richting Smilde zijn nodig, omdat de verkeersdrukte daar steeds groter wordt. Er komen in de toekomst nog eens 2500 huizen bij in de woonwijk Kloosterveen, waar nu al 4000 huizen staan.

Ook komt er in Bovensmilde een nieuwe, bredere Norgerbrug over de Drentse Hoofdvaart voor een betere verkeersdoorstroming en meer veiligheid. De schetsplannen voor de wegaanpak zijn gemaakt door de provincie Drenthe, samen met de gemeentes Assen en Midden-Drenthe. De drie partijen verdelen de kosten. Op 22 mei is er voor betrokken bewoners een inloopbijeenkomst in het Van der Valk Hotel in Assen.

Verzet bewoners

Maar de verkeersplannen stuiten op fel verzet bij tientallen bewoners van de Sterrenbeeldenbuurt in Kloosterveen. Zij wonen vlak tegen de N371 aan, die volgens de schets vierbaans wordt. Ze zijn boos dat er al een schetsontwerp ligt, zonder enige betrokkenheid van hun kant. Ze hekelen het gebrek aan communicatie en participatie.

De omwonenden zijn bang voor hogere verkeerssnelheden door de wegverdubbeling, met meer geluidsoverlast en meer fijnstof tot gevolg. Ook zijn ze tegen het opheffen van de voetgangers- en fietsoversteek, via de Polweg, naar recreatiegebied de Baggelhuizerplas. De oversteek wordt veel gebruikt, vooral door hondenbezitters.

De provincie wil af van deze oversteek over de N371, omdat deze straks na verbreding van de weg onveilig zou worden. "De provincie wil niet de verantwoordelijkheid nemen voor het eerste ongeval hier, en wij als gemeente Assen ook niet", zegt verantwoordelijk wethouder Albert Smit (Assen Centraal). Bewoners vinden een alternatieve oversteekplek in het schetsontwerp veel te ver weg liggen. Het schrappen van de huidige oversteek is volgens hen 'een grote inbreuk op hun woongenot'.

Valse start

Veel partijen in de raad vinden dat er met het schetsontwerp 'een valse start' is gemaakt. Vooral omdat er ineens een schets was, zonder enige participatie van bewoners. Die waren dan ook onaangenaam verrast, stuurden boze brieven naar het stadhuis, en spraken twee weken geleden ook in bij de raad.