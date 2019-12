Emmenaar mishandelt agent in kroeg: ‘Ik heb mij als een baviaan gedragen’

De man werd op 10 februari bij een kroeg in Nieuw-Weerdinge aangehouden, omdat hij zich in het café agressief had gedragen. De Emmenaar verzette zich hevig. Hij trapte daarbij een agent tegen het been. De agenten hadden veel moeite om de scheldende Emmenaar in bedwang te houden. "Ik heb mij als een baviaan gedragen", zei de man tegen de rechter. Hij had berouw.

Met knuppel naar kroeg

De Emmenaar was die avond door zijn zusje van huis gehaald. Zij was naar eigen zeggen in dat café in Nieuw-Weerdinge geslagen. De Emmenaar wilde verhaal halen. Met een gummiknuppel in de hand kwam het de kroeg binnen. "Waar is de jongen die mijn zusje sloeg", schreeuwde hij en hij sloeg met de knuppel op de tapkast.

Toen hij met de knuppel een omstander in de buik begon te prikken belde de uitbater de politie. De Emmenaar liet zich niet zonder slag of stoot meenemen. Een agent sloeg hem uiteindelijk met een wapenstok.

De man zat vier dagen op het bureau. Hij was nooit eerder met justitie in aanraking geweest. De rechter vond dat de man zich die avond onbezonnen gedroeg.