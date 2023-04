Verdachten doden hulpverlener Emmen wilden kluis stelen

De tieners werden volgens het OM aangestuurd door een 20-jarige man uit Emmen. In zijn woning was een overval op een tankstation gepland. De twintiger gaf beiden een mes en gezichtsbedekking mee.

Een beladen en afschuwelijke zaak, zei de officier van justitie. Een zaak die voor veel opschudding heeft gezorgd in de samenleving. Dat vond zij een reden om langer stil te staan wat er volgens het onderzoek mogelijk die avond is gebeurd.

De agenten vonden de medewerkster met steekwonden in haar hals in een plas bloed. Ze overleed ter plekke. De drie verdachten werden kort daarna aangehouden. De woning van de 20-jarige verdachte was volgens het OM de uitvalsbasis voor overvallen en gewelddadige diefstallen die in de woning werden beraamd.