Huisjes vakantiepark Rheelanden Ansen mogelijk eind dit jaar in de verkoop

Kontour Vastgoed wil eind dit jaar de eerste 45 huisjes voor vakantiepark Rheelanden in de verkoop zetten. Het bedrijf hoopt ze dan in het tweede kwartaal van volgend jaar te gaan bouwen. Voorwaarde is wel dat zeventig procent van de woningen verkocht moet worden. Dan beginnen de werkzaamheden pas.

Het gaat om een voorlopige planning. Dat blijkt uit de samenwerkingsovereenkomst die in maart is afgesloten met gemeente De Wolden. De huisjes gaan in vier fases de markt op. De eerste fase bestaat uit 45 huizen. In de maanden en jaren erna volgen er nieuwe rondes waarin de rest van de woningen worden verkocht. In het meest gunstige scenario is het park eind 2026 af met in totaal 125 woningen. Vijf daarvan zijn al gebouwd.

Winkeltje

Het park komt aan de westkant van de Dwingelerweg, op het weiland tegenover camping 'd Olde Kamp. Naast het bouwen van vakantiehuizen, wil Kontour door de jaren heen ook verschillende voorzieningen aanleggen. Gedacht wordt aan een gasthuis met kantoorfuncties, een koffiebar waar mensen zelf drinken kunnen halen en een winkeltje met lokale producten.

Ook wordt er gekeken om een ruimte te realiseren met een bibliotheek. Dat gebouw zou ook ruimte moeten bieden voor workshops en het spelen van spelletjes. Een ruimte met een sauna, yoga en massages staat ook op het verlanglijstje van de ontwikkelaar. Sport krijgt ook een plekje, zo wordt er gekeken naar plekken voor balsport, racketsport en petanque. Voor de rest zijn er plannen voor een speel- en zwemvijver.

Onderzoek

De ontwikkelaar moet een milieu-onderzoek laten uitvoeren om te kijken of er geen gevaarlijke stoffen in de grond zitten. Zijn die er wel, dan zal het reinigen van de grond op het bordje van Kontour terechtkomen. Mochten de gemeente en de ontwikkelaar samen tot de conclusie komen dat de kosten voor het reinigen van de grond niet in verhouding staan tot het realiseren van het park, dan kunnen ze samen besluiten om de overeenkomst te beëindigen.

Daarnaast moeten er aansluitingen voor elektriciteit, gas en water komen. Beplanting wordt verwijderd en bomen worden gekapt om het gebied klaar te maken voor de bouw. Paden en wegen komen en groen, bebording en speelvoorzieningen worden aangelegd. Het gemeentelijke rioolstelsel krijgt een aanpassing om de komst van het park mogelijk te maken. Om Rheelanden in en uit te rijden komt er een aansluiting op de Dwingelerweg.

Kontour is verplicht om een vereniging voor alle eigenaren van een huisje op te richten. Iedereen is daar automatisch lid van en blijft dat zolang je eigenaar bent van een pand. Deze groep is straks verantwoordelijk voor het beheer op het terrein. Zij gaan zich buigen over het onderhoud van gemeenschappelijk groen, de straatverlichting en bijvoorbeeld het onderhoud van wegen en paden. Permanente bewoning is niet toegestaan.

Zorgen

Niet iedereen is blij met de komst van het park. Een aantal omwonenden is bang dat er verkeersoverlast zal ontstaan. Met de komst van de woningen wordt het totaal aantal huizen in het dorp bijna verdubbeld. Daardoor komt er meer druk op het verkeer, zowel binnen als buiten het dorp denkt de groep.

Een aantal dorpsbewoners heeft daarom handtekeningen verzameld om de zorgen kenbaar te maken bij de gemeente. De verzameling krabbels zijn inmiddels overhandigd aan de wethouders. Naast verkeersproblemen, denken de bewoners ook dat er geluidsoverlast ontstaat. De komst van de recreatiewoningen heeft daarnaast een negatief effect op het naastgelegen natuurgebied Dwingelderveld, verwacht de groep.

Bijeenkomst

Niet iedereen in het dorp staat er hetzelfde in als de actievoerders. Zo'n tien jaar geleden werden er al bezwaren ingediend tegen de komst van de vakantiehuisjes. De Raad van State besliste dat de woningen toch gebouwd konden worden. Toch heeft het plan meerdere malen vertraging opgelopen. Inmiddels hebben meerdere mensen zich er al bij neergelegd en vinden ze opnieuw actievoeren onnodig.