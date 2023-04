Feest in 200-jarig Veenhuizen: van mislukt experiment naar gevangenisdorp

200 jaar geleden, in 1823, kwam de Maatschappij van Weldadigheid naar Veenhuizen om de armoede in Nederland te bestrijden. Na dit mislukte experiment stapte justitie in en heeft het dorp ruim een eeuw als gevangenisdorp gefunctioneerd. Twee eeuwen later is er nog veel terug te zien van de rijke geschiedenis van het dorp en dat is voor de Veenhuizers reden om het jubileum van hun dorp te vieren.