Verkoopster modehuis De Wijk steelt kledingstukken: werkstraf

De vrouw werd vorig jaar in augustus aangenomen op de verzendafdeling van de kledingzaak. Ze wist hoe de beveiliging werkte en die te ontlopen. Als snel nam ze kledingstukken mee naar huis. Het viel de dochter van de eigenaresse op dat de nieuwe medewerkster veel belangstelling had voor een truitje. Een paar dagen later verscheen ze daarin op het werk. Volgens de voorraad was het kledingstuk niet verkocht.

Ook zus in het nieuw

Ook de zus van de 19-jarige werkte in dat bedrijf. Toen die in een trui van de modezaak op het werk verscheen, die niet was verkocht sloeg de twijfel toe. Zeker nadat ze zei dat ze die trui van haar zusje leende. De bazin begon vragen te stellen. Samen met haar moeder bracht de 19-jarige ruim dertig kledingstukken terug naar de winkel.

De medewerkster werd in december op staande voet ontslagen. De moeder ontdekte later in de slaapkamer van haar dochter nog zo'n lading kledingstukken. In de meeste gevallen zaten de prijskaartjes er nog aan. De modeartikelen waren niet door haar gedragen of verkocht.

Behandeling

De jonge vrouw wist zelf niet waarom ze zoveel kledingstukken had gestolen. Via haar huisarts heeft ze inmiddels hulp gezocht. Vanwege haar nog jonge ontwikkelingsniveau, bestrafte de rechter haar volgens het jeugdstrafrecht. Daarnaast legde ze haar de voorwaarde op dat ze zich laat behandelen.