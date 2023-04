Assen experimenteert verder met warmtenet in proeftuin Lariks

Assen kan verder met doorontwikkeling van plannen voor een collectief warmtenet in de aardgasvrije proeftuin Lariks-West. Ondanks grote twijfels bij sommige partijen, of water uit de Vaart wel de beste bron is om honderden huizen te verwarmen, steunen de raadsfracties het plan om door te gaan met experimenteren.

Ook het proefgebied wordt groter. In plaats van vierhonderd woningen, worden het er mogelijk achthonderd. Grote uitdaging is de komende maanden vooral het meekrijgen van wijkbewoners. Die lopen helemaal nog niet zo hard.

'Graag de vaart erin'

Volgens de meeste partijen is deze landelijke proeftuin, die door het Rijk met 4,6 miljoen euro wordt ondersteund, ook vooral bedoeld om ervaring op te doen. En ook al zijn er veel onzekerheden en twijfels, het stopzetten van Lariks als landelijke proeftuin wil niemand. "Maar nu wel graag de vaart erin", aldus ChristenUnie-voorman Bouke Weening.

De gemeente is al vier jaar bezig met de proeftuin, met als doel de huizen in 2030 van het gas af te hebben. Er is onderhand al ruim een miljoen euro gespendeerd aan vooronderzoek. En inmiddels is op het stadhuis de zevende projectleider bezig met de complexe klus. Zij wil ook graag meer vaart maken.

De inzet is nu vooral gericht op de betrokken wijkbewoners. Die moeten goed voorgelicht worden, en zo enthousiast worden voor het warmtenet dat ze mee willen doen. Beter wooncomfort en geen hogere kosten, zijn de belangrijkste voorwaarden voor de proeftuin.

Twee sporen

In een nieuw Plan van Aanpak kiest Assen voor verdergaan met een twee sporen-aanpak, eentje voor de korte en eentje voor de lange termijn. Via het eerste spoor willen ze snel de huizen verduurzamen met vooral isolatiemaatregelen. Dat gebeurt in overleg met bewoners. Met het omlaag brengen van de energierekening, hoopt Assen ze verder te verleiden tot het meedoen met het warmtenet.

Het tweede spoor, wat meer tijd vergt, is het verder ontwikkelen van het warmtesysteem. Daarbij wordt ook gekeken of het oorspronkelijke proefgebied van vierhonderd woningen groter kan worden, of zelfs verdubbeld naar achthonderd huizen. Dat komt door woningcorporatie Actium. Die bezit veel huurwoningen in Lariks, en wil ook graag aansluiten bij een collectief warmtesysteem.

Concreet aanbod

Een derde partner in de Asser proeftuin is Enpuls Warmte Infra. Dat is een dochter van netbeheerder Enexis, die het netwerk van het warmtenet regelt. "Dit betekent dat we toewerken naar een compleet consortium en het maken van een definitief exploitatiemodel, wat moet leiden tot een concreet aanbod aan bewoners om aan te sluiten op het warmtesysteem", aldus de gemeente.

Belangrijkste randvoorwaarde is, dat bewoners in de wijk kosteloos moeten kunnen aansluiten. Pas bij voldoende belangstelling kan het collectieve warmtesysteem doorgaan. Waar de exacte grens ligt, kan wethouder Martin Rasker (VVD) niet zeggen.

In het eerste kwartaal van 2024 volgt er een beslissingsmoment, zo is de planning. Of het project gaat verder met een uitvoeringsplan voor het warmtesysteem, of het stopt. Voor de uitvoeringsfase resteert er dan nog ruim 3,5 miljoen euro aan Rijksgeld. De eerste miljoen is opgegaan aan voorbereidings- en onderzoekskosten, en aan communicatie.