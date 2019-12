Het WZA rekent af met het norovirus - en dit is hoe

In het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) brak vorige week het norovirus uit op één van de verpleegafdelingen. Tien patiënten en vier medewerkers raakten besmet. Woordvoerder van het ziekenhuis Marjolein Bosman vertelt dat er sprake was van een opnamestop: "Dat betekent dat er op de besmette afdeling geen nieuwe patiënten worden opgenomen. Er zijn dan dus minder bedden op die afdeling beschikbaar voor nieuwe patiënten."

Vandaag heeft het WZA de isolatiemaatregelen bij de laatste drie patiënten opgeheven. Maar wat is het norovirus precies? Komt het vaak voor? Kunnen ziekenhuizen er iets tegen doen? En wat gebeurt er wanneer er sprake is van een uitbraak?

Het norovirus

Gerda Biziuk, deskundige infectiepreventie van het WZA legt uit: "Het norovirus is een verwekker van buikgriep. Ziekteverschijnselen zijn bijvoorbeeld braken, misselijkheid of diarree. Het begint acuut en duurt meestal twee tot drie dagen. Je ziet het vaak als veel mensen bij elkaar zijn."

Niet alleen ziekenhuizen of zorginstellingen, maar bijvoorbeeld ook cruiseschepen komen wel eens in het nieuws door een uitbraak van het norovirus. Doordat een ziekenhuis te maken heeft met veel en kwetsbare mensen, kunnen de gevolgen echter groter zijn. Dat kan resulteren in een opnamestop. Biziuk: "Gelukkig heeft een ziekenhuis altijd uitwijkmogelijkheden waardoor een nieuwe patiënt in zo'n geval op een andere afdeling opgenomen kan worden. Je wilt namelijk voorkomen dat patiënten die nog niet met het virus in aanraking zijn gekomen alsnog besmet raken."

Gevaarlijk?

Het virus is erg besmettelijk. "Dat betekent dat er weinig virusdeeltjes nodig zijn om ziek te worden", zegt Biziuk. Via ontlasting, braken of je handen kan het virus overgedragen worden, bijvoorbeeld wanneer iemand zijn handen niet (goed) wast als hij of zij naar het toilet is gegaan.

Toch is het virus volgens Biziuk niet echt gevaarlijk, "maar de gevolgen zijn wel een beetje afhankelijk van de patiëntencategorie. Voor zeer jonge kinderen, oudere mensen of mensen die andere klachten hebben, vormt uitdroging door braken of diarree een groter gevaar dan voor een volwassene met een goede weerstand."

Het is lastig een uitbraak te voorkomen" Gerda Biziuk, deskundige infectiepreventie van het WZA

Norovirus-seizoen?

Het virus lijkt vaker in de winter voor te komen, dan in de zomer. "Vroeger werd het ook wel 'winter vomiting disease' genoemd. Misschien komt het in de winter vaker voor omdat mensen dan bij elkaar zitten, of de luchtvochtigheid hoger is. Maar in de zomer komt het ook voor", vertelt de deskundige infectiepreventie . Ze stelt overigens dat het niet vaak voor komt in het WZA.

"Ondanks alle hygiënemaatregelen die het WZA standaard uitvoert, is het lastig om een uitbraak te voorkomen. Niet alleen patiënten, maar ook bezoekers kunnen het virus meenemen naar binnen", legt Biziuk uit. "De bezoekers worden er dan ook op geattendeerd dat het soms beter is om niet bij een patiënt op bezoek te gaan, wanneer de bezoeker last heeft (gehad) van diarree of braken."

Desinfecteren

Bezoekers wordt gevraagd hun handen te desinfecteren voordat ze een afdeling op gaan. Niet alleen om het norovirus tegen te gaan, maar ook tegen andere virussen of bacteriën.

Om een uitbraak te voorkomen, wordt een patiënt met klachten van braken en diarree meteen geïsoleerd. Dat betekent dat ze óf alleen, óf samen met andere noro-patiënten worden verpleegd. Dat gebeurde deze week ook in het WZA. Biziuk: "We hebben hier een duidelijk protocol voor. De verpleegkundigen dragen handschoenen en beschermde kleding, wanneer de patiënt moet braken draagt de verpleegkundige een neusmasker en de patiënt maakt gebruik van een eigen toilet. Daarnaast wordt de afdeling natuurlijk extra gereinigd en gedesinfecteerd."

Geen stress

Op de vraag of we nu in de stress moeten schieten wanneer we horen dat een ziekenhuis getroffen is door het norovirus, legt Biziuk uit: "Nee, je kunt ervan uitgaan dat de afdeling infectiepreventie van het ziekenhuis er dan bovenop zit."