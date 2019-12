Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

De kerst komt dichterbij en de dagen worden korter. De donkere dagen voor kerst zijn nu wel echt aangebroken. Het wordt niet per se mooi weer, maar er is wel wat leuks te doen dit weekend in Drenthe. RTV Drenthe zet een aantal activiteiten voor komend weekend op een rij.

Kerstmarkten

Wil je een kerstmarkt bezoeken? Dit is het seizoen! En dit weekend is het helemaal feest. In Hoogeveen is in de Tamboerpassage op zowel zaterdag als zondag een kerstmarkt. In Nieuw Moscou is ook beide dagen een kerstmarkt. In Vledder is op zaterdag een kerstmarkt, met een korenfestival en minstens vijftig kerstkramen. In Meppel is op de Zomerdijk zaterdag een kerstmarkt. In Roden gaan ze zaterdag op de Duitse tour. Daar is voor de veertiende keer de Roder Weihnachtmarkt. In Coevorden gaan ze de Engelse kant op en houden ze zaterdag een Winterfair. Daarnaast hebben ze in Diever, Wezup, Zandpol, Bovensmilde, Assen en Balloo ook nog een kerstmarkt.

NK Oliebollenstapelen

In Hooghalen wordt zaterdag gestreden om de titel Nederlands kampioen oliebollenstapelen. Dé kans voor veel mensen om zich ergens Nederlands kampioen in te laten kronen. Het wordt overigens geen makkelijk opgave. Elk team krijgt een statafel van 30 bij 30 centimeter. Acht meter verderop liggen er oliebollen. Ieder team moet proberen om een zo hoog mogelijke stapel te maken binnen twee minuten. Per keer dat je van de stapel met oliebollen naar je tafel loopt mag je twee oliebollen meenemen. De organisatie is in handen van Bakkerij Fledderus en het geld dat opgehaald wordt met dit NK gaat naar 3FM Serious Request.

Kerstconcerten

Het kerstmarktenseizoen loopt bijna gelijk met het kerstconcertenseizoen. Er zijn er dus ook verscheidene dit weekend. Zo verzorgt het Christelijk Zuidlaarder Mannenkoor een kerstconcert in de Kandelaarkerk in Zuidlaren. Ook het kerkje van Gieterveen houdt een kerstconcert op zaterdag. In De Tamboer in Hoogeveen wordt er eveneens op zaterdagavond een gegeven. Scala Hoogeveen zingen het publiek in de stemming voor de feestmaand. Op zondag kan je naar Wilhelminaoord voor een concert in het koloniekerkje. In Gieten verzorgt TOGIDO uit Eext zondag één van haar jaarlijkse concerten. Tot slot geeft het Drents Kamerkoor in Westerbork een concert op zondag.

Vallende sterren

Of we ze kunnen zien is nog maar de vraag, maar als het niet bewolkt is moeten we met z'n allen van zaterdag op zondag naar de lucht boven ons kijken. De grootste meteorenzwerm komt overvliegen. Elk jaar is Geminiden, zoals de zwerm heet, half december te zien. Het aantal meteoren verschilt wel per jaar. Soms zijn het er tientallen, terwijl het er andere jaren honderden zijn. De piek van de meteorenzwerm ligt op zaterdagavond laat. Of het daadwerkelijk te bewolkt is om ze te bekijken is de vraag. Weeronline spreekt van 'wisselend bewolkt'. Dat houdt in dat tussen de wolken door de zwerm misschien te zien is. Als de maan geen roet in het eten gooit en te fel is.

Voedselbankenactiedag

Zaterdag houden de voedselbanken in Drenthe een inzamelingsactie bij de supermarkten. Bij de meerdere supermarkten in Drenthe staan vrijwilligers van de voedselbank om folders uit te delen en om winkelend publiek te vragen om iets extra's te kopen en dat na het afrekenen in een aparte krat te doen. Op de folders staan producten waar de Voedselbank voor haar klanten extra prijs op stelt. Alleen al in Hoogeveen staan er vrijwilligers bij zeven supermarkten en in Emmen en Assen bij acht verschillende winkels. Daarnaast doen de vrijwilligers verschillende andere dorpen en steden aan in Drenthe. Vorig jaar werden bij een vergelijkbare actie bijna 1500 kratten met levensmiddelen ingezameld.