OM eist 30 maanden cel voor docent die seks had met 15-jarige leerling

Op een ander moment beklaagt de man zich dat het kwetsbare meisje geen Valentijnsbrief wil. 'Je wilt geeneens mijn Valentijnsbrief waar ik mijn gevoel in uit', schrijft hij. De verdachte zegt dat hij het kind nooit een Valentijnsbrief heeft geschreven. "Dan is het wel heel toevallig dat in de telefoon van het slachtoffer een Valentijnsbrief van u is gevonden", stelt de rechter. In deze brief geeft de leraar zijn gevoelens de vrije teugel: 'Je bent echt heel bijzonder en speciaal voor me. Als je een app stuurt, maakt mijn hart een sprongetje. Het stiekem aan elkaar zitten, maakt het echt spannend'.