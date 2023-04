Germanicus verder in degradtiezorgen na nederlaag tegen WVV

VOETBAL - Het inhaalduel in de zondag 1e klasse E tussen Germanicus en WVV eindigde vanavond in een 0-2 overwinning voor de ploeg uit Winschoten. Door de nederlaag zit de ploeg uit Coevorden dieper in degradatiezorgen.

Vijf minuten later was Martijn Delger dichtbij de 0-1, maar de middenvelder miste het doel, vrijstaand voor het doel van Germanicus.

Mendes was na 68 minuten spelen kansloos. Ubels mocht vrij, vanaf een meter of zeven, aanleggen en de WVV'er faalde niet en schoot snoeihard de 0-1 binnen.

In de slotfase kwam een slotoffensief van de thuisclub niet uit de verf. Sterker nog, diep in blessuretijd besliste Stan Bruins de wedstrijd. Mendes was met een corner mee naar voren gegaan, waarna Bruins, in de counter, de 0-2 in een leeg doel kon binnenschieten.