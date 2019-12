Oog voor de pareltjes in het Drentse landschap

Tijdens cursus laat Guido Nijland van IVN Westerveld zien wat er nog over is van het historische landschap in Drenthe. Waarom zou je dat doen? "Omdat je graag wilt begrijpen hoe het landschap in elkaar zit. In Drenthe is dat vaak ingewikkelder dan je denkt", aldus Nijland.

Esdorpen

Onze provincie kent een esdorpenlandschap, dat weten de meeste mensen wel. Maar Nijland vraagt zich af hoe de verschillende onderdelen daarvan in elkaar zitten. "Hoe werd het landschap in het verleden gebruikt? Dat is heel interessant." Het is een zoektocht om opnieuw uit te denken waar de verschillende elementen voor dienden.

Bevloeiingssysteem

In een bosje bij het buurtschap Kalteren in de buurt van Diever ligt een bijzonder landschapselement: een compleet systeem om velden te bevloeien. Nijland: "Je ziet hier de opgeworpen dijkjes die gebruikt zijn om tijdelijk water op te slaan om daarna te bevloeien. Bijzonder is dat de bevloeiingsbekkens nog zichtbaar zijn. Hier ligt een van de grotere bekkens. En dat maisveld was vroeger een grasland waar kwelwater overheen liep tegen deze houtwal aan en dan door een schenktuitje het bekken in."

Gelukkig toeval

Veel van de historische landschapselementen zijn verdwenen. Als ze behouden zijn dan was dat vaak een kwestie van toeval. "Soms heb je gewoon geluk. Dan blijkt er in een particulier bos opeens een belangrijk waterwerk te liggen zonder dat iemand het wist. Het kost moeite om dat te lezen en uit te vinden hoe het vroeger gebruikt werd. Maar dat zijn juist de pareltjes in dit landschap."