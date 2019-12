Campinghouders boos over TT-taks

Buitensporig

"Deze stijging is gewoon buitensporig", zegt Erik Bruins, eigenaar van TT-camping De Haar. "Alles wordt steeds duurder. En dat gaat allemaal over de rug van de TT-ganger. De vraag is hoelang de mensen nog blijven komen".

De gemeente Assen is de afgelopen tijd in overleg geweest met de campinghouders. Er zou zijn gesproken over het stijgen van de toeristenbelasting. Maar de hoogte van de stijging komt bij de campinghouders als een verassing.



"Dit komt als een donderslag bij heldere hemel", zegt een campinghouder die anoniem wil blijven. "Er werd gesproken over een stijging van 1 euro. Maar nu komt er dus 1,65 euro bij. Belachelijk! We zijn een dikke melkkoe voor de gemeente."

Registratie

Behalve over de TT-taks zijn de campingeigenaren ook niet te spreken over de nieuwe registratieplicht. Er moet worden bijgehouden hoeveel bezoekers er op de campings staan en dat is volgens veel eigenaren niet te doen. ''Dat is ondoenlijk, we zijn er niet op toegerust. Dit gaat veel te veel tijd en personeel kosten", klinkt het.

De gemeente Assen laat weten de teleurstelling van de campingeigenaren te begrijpen. Maar vanwege de financiële positie van de gemeente is deze verhoging van de toeristenbelasting tijdens de TT onontkoombaar. De TT-taks moet de gemeente Assen zo'n 250.000 euro opleveren.

