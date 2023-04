Staat van Drenthe over opvang van vluchtelingen: 'Niet meer leuren om een opvangplek'

Niet leuren om een opvangplek, maar gemeenten die zelf actief plekken aanbieden. Daar zou het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) bij gebaat zijn.

Het COA werkt met man en macht om de situatie van vorig jaar, waar mensen buiten sliepen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, te voorkomen. "Wij zouden geholpen zijn als alle gemeenten zeggen: kom maar naar het COA en kijk bij ons in de gemeente wat geschikte plekken zijn. Nu is het vaak zo dat wij naar gemeenten toe moeten en vragen: alsjeblieft help ons", vertelt Corina Deekens, regiomanager van het COA, in het TV Drenthe-programma De Staat van Drenthe.

Dat dit niet lukt, is volgens haar frustrerend. "Het is moeilijk om te zien dat het niet gaat. Dat het niet voldoende van de grond komt. Er worden wel noodoplossingen en noodopvang aangeboden, maar je wilt gewoon meer structurele capaciteit. Dit is pleisters plakken."

Verlengen van kortdurende opvang

Een voorbeeld van een grote noodopvang is de Expo Hal in Assen. Daar verblijven 500 asielzoekers. Eind mei verloopt de huurovereenkomst. In juni wil de eigenaar graag verbouwen. De 500 asielzoekers zouden vanaf dan ergens anders ondergebracht moeten worden. Maar zoals dat al vaker gebeurde in de afgelopen twee jaar, wordt er opnieuw gesproken over een verlenging van het contract. "Veel kan ik daar nu niet over zeggen, maar de gesprekken tussen de gemeente en de eigenaar zijn gaande", aldus Deekens.

Het gevolg is dat kortdurende opvang steeds opnieuw wordt verlengd, terwijl de leefomstandigheden in de opvang niet goed genoeg zijn voor een langdurig verblijf. Ook in de Expo Hal is er nauwelijks privacy en is de hygiëne onder de maat. "Maar we kunnen niet anders", zegt Deekens. "De nood is hoog en mensen kunnen niet buiten slapen, dat wil niemand. We hebben die noodopvanglocaties nodig en dus worden die vergunningen dus weer verlengd.

'Laat mensen meedoen'

Burgemeester Rikus Jager van de gemeente Westerveld ziet een oplossing. "Misschien moeten we er eens over nadenken om de mensen wél in te schakelen. Ze willen graag aan het werk, al is het maar op vrijwillige basis. Zodat mensen in ieder geval een bezigheid hebben."

Majd Abdullah vluchtte zelf uit Syrië. Het meedoen in de maatschappij heeft hem geholpen om zijn plek te vinden. "In mijn eerste jaar dacht ik: ik wil terug. Maar toen leerde ik fietsen, ging ik naar school en leerde ik ook andere mensen kennen uit andere landen. Dan leer je wat de normen en waarden zijn en integreer je in de maatschappij." Nu studeert Abdullah bedrijfskunde en wil hij de politiek in.