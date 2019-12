Drenthe Toen #13 - Verraderlijke liefde en Jans Tabak

Onderwerpen

01.56 - Peter Nillesen schreef het verhaal Verraderlijke Liefde. Een oorlogsverhaal over een boerenfamilie met onderduikers in huis. Nillesen schreef niet alleen het verhaal, hij speelt ook de rol van Oberleutnant Ludwig Mengelberg. Hij vertelt over het verhaal en het thema.

21.31 - In Old Neis duikt Aaldert in oude kranten. Hij vindt een gedicht over hoe een Drent zijn vee roept.

24.03 - In het RONO-archief vonden we een reportage van Dick Greving uit 1963. Hij heeft het onder meer over de bezwaren tegen Zwarte Piet. Een discussie die nog steeds actueel is. Maar het gaat vooral over de 'vercommercialisering' van het Sinterklaasfeest.

26.17 - Henk Luning verdiepte zich in de zwaluw en vertelt over de historie van deze vogel.

34.07 - Jans Tabak, het historisch geweten van Diever, is overleden. Tabak kwam regelmatig aan het woord in Drenthe Toen om te vertellen over de geschiedenis van zijn dorp en de omliggende streek.

40.46 - In een nieuwe serie praten we met historicus Paul Brood over markante Drenten en de plek die bij ze hoort. In deze eerste reportage reizen we af naar Roderwolde. Daar woonde professor Seerp Gratama.

47.25 - Robbert Oosting leest voor uit het werk van Wiebe Kruijer. Deze week gaat het over aardvlooien.

