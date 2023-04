Meer drugslabs in Drenthe: 'Verdachten uit andere delen van het land komen hiernaartoe'

In de politieregio Noord-Nederland zijn vorig jaar ook doden aangetroffen bij drugslabs. Bijvoorbeeld in Haule, net over de provinciegrens. "Daar zijn inderdaad een dode en een zwaargewonde aangetroffen. En ook in Groningen, in Kiel-Windeweer, is iemand overleden aangetroffen bij een drugslab", noemt Te Wierik een andere locatie vlak bij Drenthe.