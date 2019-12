Einde in zicht voor rondvaartboot in Assen

Voor herstel van de rondvaartboot in Assen is 30.000 euro nodig en dat geld is er niet (foto: archief RTV Drenthe)

Eigenaar Stichting Varen in Assen, die de boot door werklozen liet maken, is teleurgesteld. Ze vreest dat er geen andere oplossing is dan de boot te verkopen.

Wal keert het schip

"Zeer teleurstellend deze uitspraak. En eerlijk gezegd ook eentje die ik niet had verwacht. Vooral omdat de bezwarencommissie bij de hoorzitting toch zeer kritisch richting de gemeente was, toen ze op allerlei vragen geen antwoord hadden. We hadden daarom goede hoop, maar de wal keert het schip, helaas," zegt voorzitter Berto Drenth.

Rondvaartboot De Fluisteraar ligt al het hele jaar werkloos op de werf in Harlingen. De boot ligt te wachten op een opknapbeurt, met aanpak van wat veiligheidsmaatregelen, anders mag ze het water niet op. Voor de reparatie is 30.000 euro nodig. En zowel bij de gemeente als bij de provincie had de Stichting voor 10.000 euro subsidie aangeklopt. De overige 10.000 euro zou ze zelf ophoesten. Maar Assen weigerde meteen, waardoor de provincie ook afhaakte.

Laatste strohalm

Een bezwaar tegen de subsidieafwijzing was de laatste strohalm voor Varen in Assen. Maar die weg loopt nu ook dood. "In het subsidiedocument staat een regeltje, waaruit blijkt dat de gemeente bevoegd is om wel of niet een subsidie toe te wijzen. Dus de gemeente staat in haar recht helaas", zegt Drenth.

Wat betekent dit nu voor de rondvaartboot, die maar ligt te liggen op de werf in Harlingen? "Da's een enorm probleem. Want dat het daar ligt, kost ook geld. Dus de vraag rijst, of we de boot wel voor Assen kunnen behouden of moeten we hem toch gaan verkopen. Want nog veel langer kan dit niet voortduren", aldus Drenth. Stichting Varen in Assen heeft inmiddels wel van een particulier een toezegging gekregen van 15.000 euro. "Maar da's niet genoeg. D'r moet nog zo'n bedrag bij, en dat via een crowdfundingsactie binnenhalen, dat zie ik niet gebeuren", zegt voorzitter Drenth.

Dagbesteding

Stichting Varen in Assen gaat nu om tafel met Stichting Waterwerk. Deze club exploiteerde de laatste paar jaar de rondvaartboot, en liet cliënten van zorginstelling Phusis als dagbesteding op de boot werken. Ze verzorgden de rondvaart, deden de bediening en hielden de boot schoon.

De jongens en meiden hebben gedragsproblemen, en wonen en werken in Kloosterveen op boerderij De Haven van Kloosterveen. Ook de rondvaartboot lag er afgemeerd, totdat er ineens problemen bleken te zijn met wat onderdelen, waardoor De Fluisteraar niet langer aan de veiligheidseisen voldeed en niet langer het water op mocht. Daarom werd het schip naar de werf in Harlingen gesleept.

Dat de reparatie uiteindelijk zoveel geld ging kosten, had stichting Varen in Assen niet voorzien. Door al het getouwtrek om geld viel een theaterstuk, dat afgelopen zomer deels op de rondvaartboot zou afspelen, ook in het water.

De gemeente Assen wil pas de beurs trekken als er een solide financiële exploitatie ligt van het schip. Die ontbreekt volgens haar. Ook de sociale meerwaarde, met dagbesteding voor probleemjongeren als werkervaringsproject, vindt de gemeente onvoldoende.

