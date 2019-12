Noordscheschut miniem naar zege op Zeerobben

Noordscheschut heeft zaterdagmiddag op eigen veld met 1-0 gewonnen van Zeerobben. De ploeg van Marc van Meel kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong en gaf de tegenstander vervolgens geen kans op de gelijkmaker. Door de zege klimt Noordscheschut naar de zesde plaats in de stand van de 1e klasse E.

De eerste en enige treffer van de wedstrijd viel halverwege de eerste helft. De verdediging van Zeerobben kreeg de bal niet weggewerkt waarna Nick Koster de bal voor de voet kreeg en raak wist te schieten. Daarna kwam de thuisploeg niet meer in de problemen en liet Noordscheschut alleen zelf de kans na om nog verder uit te lopen.

"We speelden voor de rust nog met passie, maar dat zakte in de tweede helft weg. toen speelden beide ploegen erg matig," gaf trainer Marc van Meel na afloop aan. "Het was een zwaar veld en daardoor kwamen we maar moeilijk tot scoren."

Noordscheschut hield de gelederen echter goed gesloten en kon opnieuw de nul houden. Dat levert drie punten, en een zesde plaats in de stand van de 1e klasse E op. Noordscheschut heeft daarin ook nog een wedstrijd minder gespeeld. "We zijn de minst gepasseerde ploeg in onze klasse en dat is belangrijk. Daarnaast hebben we al tien punten voorsprong op Zeerobben. Met deze zege sluiten we het jaar goed af. Ik verwacht niet dat we volgend weekend nog zullen spelen, maar dan hebben we na de winterstop nog een wedstrijd tegoed," sluit Van Meel af.