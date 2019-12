ACV op alle fronten afgetroefd door Staphorst

ACV heeft de eerste seizoenshelft in de hoofdklasse B afgesloten met een forse nederlaag. In en tegen Staphorst hadden de Assenaren niets in te brengen. Na een 1-0 ruststand werd het 4-0. Assenaar Stan Haanstra werd met twee fraaie goals de grote man bij de thuisclub.

Door de nederlaag sluit de formatie van trainer Fred de Boer 2019 af met 25 punten uit 14 duels. Daarmee bezet ACV de 4e plek in de hoofdklasse B. Koploper is Eemdijk, met 30 uit 14. Dan volgt Staphorst met 29 punten en Swift, dat verloor van HZVV met 3-2, staat 3e met 27 punten. ACV en HZVV volgen dan op de gedeeld 4e plek.

Het was op het sportpark Het Noorderslag in Staphorst een duel tussen de mannen en de jongetjes. Staphorst was vanaf minuut 1 heer en meester. De ploeg van trainer Paul Weerman won de meeste duels, voetbalde gemakkelijker en dwong ook de meeste kansen af. Bij rust was het 1-0. Uit een corner van de sterk spelen Martin van 't Ende scoorde Rubin Kin.

ACV kon het tij niet keren, ook niet in de tweede helft. Sterker nog, Staphorst liep verder uit en ook nog eens heel simpel. Stan Haanstra, met twee fraaie goals, zorgde voor 2-0 en 3-0. Oud MSC-speler Justin Benjamins zorgde voor het slotakkoord.

"Gewogen en te licht bevonden"

"We zijn vandaag gewogen en te licht bevonden", oordeelde ACV-trainer Fred de Boer. "We kunnen heel aardig voetballen, maar in mannelijkheid kunnen we en moeten we stappen maken na de winterstop."