Wat is er dit weekend te doen?

Wil je een avondje in de rol van tovenaar, elf of een ander mythisch wezen kruipen? Dan moet je zaterdagavond vanaf 19.00 uur in de bibliotheek van Hoogeveen zijn. Hier is een introductieavond van het populaire rollenspel Dungeons & Dragons, dat sinds de Netflixserie 'Stranger Things' weer in de spotlights is gekomen. Tijdens de avond kunnen deelnemers een 'one shot' spelen, vragen stellen en een eigen karakter bouwen. En jouw unieke dobbelstenen bepalen jouw lot in het spel.