'Het spijt mij dat ik er niet vaak ben, maar ik hoop dat u het begrijpt'

In de Internationale Schakelklas (ISK) in Hoogeveen worden kinderen van buiten Nederland voorbereid op het reguliere onderwijs. Maar met grote regelmaat missen deze kinderen lessen.

"Het spijt mij dat ik er niet vaak ben, maar ik hoop dat u dit begrijpt." Het is voor Harma Graveland, docent en locatieleider van de ISK, een zin uit de vele gesprekken die ze met haar leerling heeft. De jongen die Graveland als voorbeeld neemt, is van azc naar azc gesleept.

"In het eerste jaar heeft hij vijf asielzoekerscentra gezien. Hij is een slimme jongen, maar het eerste jaar is verloren gegaan omdat hij amper naar school is geweest", vertelt Graveland. "Hij heeft last van stress en hij slaapt nauwelijks."