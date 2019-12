HZVV klopt koploper in beste seizoenswedstrijd

HZVV heeft in de hoofdklasse B een sterke zege geboekt op medekoploper Swift uit Amsterdam. De ploeg uit Hoogeveen kwam twee keer terug van een achterstand en wist uiteindelijk met 2-3 te winnen. Daardoor blijft de ploeg van trainer Gert van Duinen klimmen in de stand en staat zijn ploeg nu vijfde, op gelijke hoogte met ACV.

Onweer

De wedstrijd begon stroef voor HZVV. Al binnen één minuut stond Swift op voorsprong. De Hoogeveners lieten zich echter niet van de wijs brengen en niet veel later schoot Kelly João de gelijkmaker binnen. In die fase van de wedstrijd had de Drentse ploeg duidelijk de overhand. Na 34 minuten werd de wedstrijd echter onderbroken door een plotselinge onweersbui. Na een pauze van tien minuten werd de wedstrijd hervat.

De Amsterdammers kwamen sterk uit de kleedkamers en hadden de tijd gebruikt om wat veranderingen in het spel aan te brengen, waar HZVV zich niet direct op aan kon passen. Vlak voor rust kwam Swift opnieuw op voorsprong. Bij een stand van 2-1 zochten beide ploegen de kleedkamers op.

Beste wedstrijd

In de tweede helft toonde HZVV zich echter duidelijk de betere. Fabian Stevens maakte in de 60e minuut de gelijkmaker en niet veel later zette João zijn ploeg weer op voorsprong. Ondanks dat daarna niet meer gescoord werd, bleef HZVV de druk opvoeren. Swift werd nog één keer gevaarlijk, maar die kans eindigde naast het net.

"Dit was echt een van onze beste wedstrijden tot nu toe. Swift is een goed voetballende ploeg en wij konden daar goed voetbal tegenover zetten," geeft trainer Gert van Duinen na afloop aan. "Ik kijk ook altijd door de uitslag heen en dan hebben we gewoon dik verdiend gewonnen. De jongens hebben met heel veel discipline gespeeld. De tweede helft was volledig voor ons. In dat opzicht is de 2-3 zege maar een magere afspiegeling."

Winterstop

Door de zege gaat HZVV de winterstop in met een vijfde plaats in de stand. De ploeg behaalde tot nu toe 25 punten uit 14 wedstrijden. De eerstvolgende wedstrijd voor HZVV is pas weer op 18 januari tegen Volendam. "De jongens krijgen drie weken rust. Ik heb ze verteld dat ze even niet met voetbal bezig moeten zijn en aan andere dingen te denken. Zo kunnen ze de tweede seizoenshelft fris beginnen. Hopelijk kunnen we deze goede vorm dan voortzetten," aldus Van Duinen.

