Diever steekt nek uit voor opvang minderjarige vluchtelingen

Opvangplekken voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen zijn lastig te vinden. De gemeente Westerveld is een van de gemeenten die voor deze groep haar nek uitsteekt.

Vanaf morgen kunnen maximaal vijftig alleenstaande minderjarige vluchtelingen terecht in Diever. "Je kan wel wachten totdat je als gemeente wordt aangewezen, maar het is veel beter om aan de voorkant te zeggen: als het toch moet, laten we dan meewerken aan de opvang van deze kinderen", vertelt burgemeester Rikus Jager aan tafel bij De Staat van Drenthe.

'Je haalt probleemgevallen binnen'

Ook in Westerveld was er kritiek en ongerustheid bij omwonenden van de opvanglocatie. "Je hoort opmerkingen zoals: 'Met die minderjarige asielzoekers haal je probleemgevallen binnen'."

Dat valt volgens Jager wel mee. "Er is een bepaalde categorie die overlast veroorzaakt en daar lezen we over. Dat zijn vaak de veiligelanders. Maar over de minderjarige asielzoekers hoor ik weinig tot niets."