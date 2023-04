Stationsplein in Coevorden krijgt naam van Relus ter Beek: 'Logische keuze'

Annie ter Beek is enorm trots op het monument ter ere van haar man: "Ik vind het heel mooi dat dit in Coevorden blijft. Hij was een echte Coevordenaar, in hart en nieren. Toen hij minister was, riep hij altijd: eerst even Coevorden bellen", lacht ze. Haar kleindochter Famke (19) vult aan: "Ik heb hem niet lang mogen kennen, want toen ik vier was, overleed hij. Maar ik vind de politiek interessant en lees veel over wat hij allemaal heeft gedaan, dus ik ben ook hartstikke trots. Je herkent zijn gezicht uit duizenden", wijst ze richting het beeld.