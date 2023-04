'Ongeloof, verdriet en boosheid' na nieuws over verdachte verpleegkundige Theodoor V.

Wat heeft zich precies afgespeeld op de longafdeling van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA)? Die vraag houdt personeel, nabestaanden en patiënten bezig, nadat gisteren bekend werd dat een verpleegkundige betrokken zou zijn bij de dood van meerdere patiënten. "Als iemand kwaad wil, kan je dat niet voorkomen."

"Het was een zeer intensieve en heftige dag, waarop veel emoties vrijkwamen", omschrijft het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) de dag van gisteren.

Uit verhalen van medewerkers van het ziekenhuis blijkt dat het nieuws over de zaak flinke impact heeft. Dat bevestigt woordvoerder Sylvia Sanders van het WZA. "Bij personeel overheerst vooral ongeloof, verdriet en boosheid, maar er is ook weerbaarheid", ziet Sanders. "Een gevoel van: we zetten de schouders er weer onder."

Verdachte is Theodoor V.

De verdachte verpleegkundige is de 30-jarige Theodoor V. uit Veenhuizen, bevestigt een goed ingevoerde bron aan RTV Drenthe. Diegene weet dat het om 24 sterfgevallen gaat waarbij de betrokkenheid van V. wordt onderzocht. Mogelijk loopt dat aantal nog op.

Het OM houdt vast aan 'meerdere slachtoffers' en gaat niet in op exacte aantallen. "Het onderzoek loopt nog", laat een woordvoerder desgevraagd weten.

Het strafrechtelijk onderzoek naar V. richt zich op de periode van maart 2020 tot mei 2022. Hij werkte toen op de longafdeling, waar coronapatiënten werden verpleegd.

Brief aan patiënten WZA

Patiënten die nu worden verpleegd in het WZA hebben gisteren een brief ontvangen over de zaak. Voor meer vragen kunnen zij terecht bij verpleegkundigen aan het bed, of bellen naar het telefoonnummer dat het ziekenhuis hier speciaal voor heeft geopend. Tot vanochtend hebben zestien mensen contact opgenomen, meldt Sanders.

"Het aantal vragen valt mee. Van patiënten horen we meer steun dan vragen. Veel van hen zeggen: wat vreselijk dat jullie ziekenhuis hiermee moet dealen."

Gesprek met betrokkenen van slachtoffers

Het WZA heeft inmiddels de eerste contacten gelegd met betrokkenen van slachtoffers die voorkomen in het politieonderzoek. "Het zijn eerste contacten, we laten het vervolg afhangen van hun behoeftes. Daar proberen we bij aan te sluiten", aldus Sanders.

Het zou volgens haar kunnen leiden tot nadere gesprekken tussen de betrokkenen en het Asser ziekenhuis. "Maar het is nu nog niet concreet", benadrukt ze.

Voor het zorgpersoneel in het WZA is slachtofferhulp beschikbaar. Het gaat om zogeheten peer support, speciaal voor medewerkers in de zorgsector. Indien nodig is verdere professionele hulp beschikbaar.

'Als iemand kwaad wil, kan je dat niet voorkomen'

Zorgvakbond NU'91 hamert op 'grondig en gedegen onderzoek' naar de strafbare feiten die zouden zijn gepleegd. "De onrust bij zorgmedewerkers, zeker de nauw betrokkenen, is goed te begrijpen", vertelt woordvoerder Michel van Erp. "Tijdens de coronaperiode werd veel gevraagd van iedereen en had je sowieso te maken met heel veel sterfgevallen. Daarom is het zo belangrijk dat het goed onderzocht wordt."