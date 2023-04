Nieuwe tradities en oude bekenden keren terug op TT festival Assen

Mooi Wark, La Fuente, Tony Junior, Bankzitters en The Billy Joel Experience. Het is zomaar een greep uit de artiesten die tijdens het TT festival optreden. Dat vindt dit jaar plaats van zaterdag 17 juni tot en met zondag 25 juni. Naast nieuwe namen, keren er ook oude bekenden terug.

Eerder dit jaar werd al bekend dat de TT week op de zaterdag start met een grote openingsoptocht door de binnenstad. Deze ontmoet de TT City Run in de Torenlaan. Daarnaast is er een negen dagen durende TT kermis en op de donderdagavond 22 juni wordt gestart met de bekende TT nachten. Het festival wordt op zondag 25 juni afgesloten met de afterparty op de Markt.

Naast de jaarlijkse tradities keren er dit jaar ook een paar oude bekende terug in de feestweek, vertelt festivaldirecteur Jan Gebrand Krol. "Zo komt het reuzenrad op de Kop van de Vaart terug en de bungeejump op het Kerkplein." Het reuzenrad komt vooral terug, omdat de Assenaar daar om vraagt, zegt Krol. "Zoveel mensen vroegen of hij weer terugkwam. En ja, dan doe je dat gewoon voor de stad."

In die negen dagen festival mogen de motoren niet ontbreken. Zo is er op de vrijdag de toertocht en de NightRide, waarbij duizend motoren door het centrum van Assen rijden. Ook de TT kermis is terug. En wordt dit jaar zelfs een stukje groter. "We trekken de attracties verder door in de Rolderstraat. Zodat het centrum en het kermisterrein nog meer met elkaar verbonden zijn."