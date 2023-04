Koningsspelen in ander jasje vanwege 10-jarig jubileum

Opa's en oma's mochten vanochtend kinderen van openbare basissschool Jan Thies in Rolde begeleiden bij het klootschieten. Oma Ina Oude Kamphuis: "Ik voel me er heel erg bij betrokken." Ze is trots op kleindochter Norah. "Ze doet het prima."

Norah is er heel enthousiast over dat haar oma erbij is. Hoe komt het dat ze zo goed is? "Nou, mijn opa en oma hebben ook een set klootschieten thuis, dus ik heb al geoefend."

