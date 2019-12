Wens Rosa da Silva komt uit: een eigen avondvullend programma

Dit betekent ook dat ze niet in het Pauperparadijs te zien zal zijn. Het theaterspektakel wordt komende zomer waarschijnlijk weer gespeeld. Hiervoor moeten eerst nog wel genoeg kaarten verkocht worden. Als de voorstelling doorgaat, kruipt Da Silva dus niet in de huid van het personages Aagje. "Ik ben wel benaderd, maar ik kan het niet combineren." Zowel in Veenhuizen als in Amsterdam speelde Da Silva het personage Aagje tijdens de voorstellingen.

Optreden van Rosa da Silva met Remko Wind tijdens de 1000ste aflevering van Cassata (foto: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Prijzen

Da Silva heeft een goed jaar achter de rug. Zo won ze de Wim Sonneveldprijs, de publieksprijs bij het Amsterdamse Kleinkunst Festival en haalde ze een Shaffy Cheque van 2500 euro binnen, die ze mag gebruiken voor een avondvullend programma. ''Ja! Die komt er, en hoe!'', vertelt ze in het radio Drenthe programma-Cassata. Nu mag ze van een half uur durend programma, een anderhalf uur durend programma maken.

De show wordt een mix van verhalen, personages, liedjes en sketches. "Het is een verzamelprogramma en in die lijn wil ik wel verder. Ik vind typetjes en personages spelen wel het allerleukste wat er is, naast zingen." Op dit moment is ze bezig met het verzamelen van verhalen. "Van dingen die ik nu meemaak, wat ik vroeger heb meegemaakt. Verhalen uit Klazienaveen en Portugal en dat wordt dan een mix."

Samenwerking

Om de liedjes te maken werkt ze samen met Daniel Lohues en Remko Wind. "Ik heb nu vijf nummers samen met Daniel Lohues gemaakt, maar voor anderhalf uur wil ik daar wat bij hebben. En ook met Remko Wind ga ik componeren."