Geen laatste schooldag door rookbommen, graffiti en eieren

"Dit is echt grenzeloos gedrag", verzucht Ralf Buiter, directeur van het Dr. Nassau College, locatie Quintus. Vandaag hadden eindexamenleerlingen op de Asser school hun laatste schooldag, maar een eindexamenstunt gooide roet in het eten. Leerlingen staken in de aula rookbommen af en tegen de muren werden pakken meel en eieren gegooid.

Directeur Buiter zag geen andere mogelijkheid dan de festiviteiten van de laatste schooldag af te gelasten. "Natuurlijk kan er altijd wat gebeuren, maar nu ging het eigenlijk al vanaf het eerste moment fout. Door het ontsteken van drie rookpotten ging de alarminstallatie af en de school werd vies gemaakt met meel, waar een andere substantie doorheen zat, en eieren. Ook was er graffiti op het gebouw gespoten. De situatie was niet meer in goede banen te leiden."

'Psychologie van de massa'

Buiter benadrukt dat het een 'heel kleine groep' betreft die over de schreef gegaan is. "Dan heb ik het over de aanstichters, want er zijn ook leerlingen die meegaan in het foute gedrag. Dat is dan toch de psychologie van de massa", aldus de schooldirecteur. "Mensen denken dat op zo'n dag opeens alles mag. Het is schijnbaar de fase waarin onze samenleving zit, want het is deze week ook op andere scholen in het land uit de hand gelopen."

De misdagingen van de leerlingen omschrijft Buiter als vandalisme. "De situatie is gelukkig niet onbeheersbaar geweest. We hebben het zelf kunnen oplossen. Maar het is zó jammer, want het is een dag waar je toch naar uitkijkt. De leerlingen kwamen verkleed naar school en de stormbaan stond klaar. Maar tegelijkertijd weet je ook dat het spannend wordt of alle afspraken nagekomen gaan worden. Dat is dus duidelijk niet gelukt."

Consequenties