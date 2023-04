Motorrijder uit Borger beboet voor ongeval met fatale gevolgen

Een 53-jarige motorrijder uit Borger is door de kantonrechter in Leeuwarden veroordeeld tot een boete van 500 euro. De man veroorzaakte vorig jaar op 25 juni een ongeval met dodelijke afloop.

De motorrijder haalde destijds een fietser rechts in op de Freerk Faberweg bij het Friese Parrega, in de buurt van Workum. Bij het passeren raakten beide mannen elkaar, waardoor de fietser ten val kwam. Ook de motorrijder kwam een stukje verderop ten val. Het slachtoffer, een 68-jarige inwoner van de gemeente Súdwest-Fryslân, overleed later in het UMCG in Groningen.

'Split second'

De verdachte reed met nog een motorrijder op het smalle betonweggetje. Toen hij het slachtoffer links wilde inhalen, zou de man een plotselinge beweging naar links hebben gemaakt. De motorrijder stelde dat hij niet anders kon dan de fietser rechts in te halen. 'In een split second' had hij die beslissing genomen. Op het moment dat hij naast de fietser reed, raakten ze elkaar.

Het was volgens de Drent te laat om nog te remmen. Eenzelfde antwoord gaf hij ook op de vraag van de echtgenote van het slachtoffer waarom hij niet had geclaxonneerd. "Op het moment dat hij naar links ging, zat ik er al bijna naast", antwoordde de man.

De Drent heeft de motor aan de kant gezet. Om alles te verwerken heeft hij hulp van een psycholoog gehad. "Ik heb dit ook nooit gewild", zei hij geëmotioneerd.

In een slachtofferverklaring verwoordde de echtgenote de gevolgen van het fatale ongeval voor haar en haar kinderen. Er klonk ook een verwijt door in de verklaring: "Motoren horen niet op smalle weggetjes."

Verkeersfout

Bij zaken die aan de kantonrechter worden voorgelegd gaat het niet om een opzetdelict; er is geen sprake van een misdrijf. Wel had de verdachte volgens de officier van justitie een verkeersfout gemaakt. "Hij is rechts van het slachtoffer gaan rijden en dat mag simpelweg niet".