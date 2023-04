Wolf komt door wolfwerende omheining heen in Amen en doodt meerdere schapen

Twee schapen zijn gedood en drie schapen raakten gewond bij een aanval in Amen door vermoedelijk een wolf. De schapen stonden achter een wolfwerende omheining met vijf draden. Het was de vijfde wolvenaanval op schapen van Bert Zinger uit Hijken; het was de eerste keer dat ze wolfwerend stonden.

Zinger vond de dode en gewonde dieren gisteren rond het middaguur. "Er zijn er twee direct dood en drie zijn gewond, waarvan ik van twee betwijfel of die het overleven", zegt hij in een filmpje op Facebook.

Scepsis over wolfwerende rasters

Hij baalt ontzettend van de aanval. "Ik heb een wolfwerend raster geplaatst op de manier zoals BIJ12 het wil. Het heeft gigantisch veel werk en geld gekost. Volgens de provincie en de wolvenconsulent zou dit de oplossing moeten zijn. Wij schapenhouders zijn hier sceptisch over en het blijkt nu wel dat dit terecht is", aldus Zinger

In het filmpje zegt hij al meerdere gesprekken te hebben gevoerd met de provincie, maar niet verder te komen. "Die blijft zeggen dat wolfwerende rasters de oplossing zijn. Het blijkt nu dat het niet zo is. Voor wolven die door dit soort afrasteringen heen komen is maar één oplossing en dat is beheer. En beheer houdt afschot in."

Geplaatst volgens de norm

De taxateur die het dna heeft afgenomen is ook wolvenconsulent in Gelderland. Hij de noemde de omheining 'wolfwerend'. Dat wil zeggen dat het voldeed aan de normen van BIJ12, de instantie die de schadeafhandeling voor de provincies uitvoert. Enkele van de normen zijn dat de hoogte 1.20 meter moet zijn, dat er minimaal 4,5 duizend volt op dient te staan en dat de onderste draad niet hoger dan 20 centimeter boven de grond hangt.

Eerder kwam ook de Drentse wolvenconsulent na zo'n melding de staat van de omheining bekijken. Maar die is niet welkom bij Zinger. "Iemand die zelf geen wolfwerend raster heeft hoeft mij niet te vertellen hoe ik het moet doen. Hij moet het goede voorbeeld geven", vindt Zinger.

Paaltje afgebroken

Een exmoorpony van wolvenconsulent Jaap Mekel werd afgelopen zondag met aangevreten karkas gevonden in een perceel dat Mekel voor Natuurmonumenten begraast. Het dier stond achter twee stroomdraden. Mekel en Natuurmonumenten zijn van mening dat de kans op een wolvenaanval klein was omdat de dieren kuddegedrag vertonen en dus weerbaarder zijn tegen de wolf dan landbouwhuisdieren.

De provincie bevestigt de lezing van de taxateur. "Een van de paaltjes is aan de onderkant afgeknapt. Volgens de taxateur is de wolf er daar doorheen gekomen", zegt een woordvoerder.

Verschil van opvatting

Eerder verschilden de Drentse en Gelderse wolvenconsulent van mening over de wolfwerendheid van een omheining. De Gelderse wolvenconsulent had een omheining bij schapenhouder Stefan Worst in Vledder in februari als 'wolfwerend' bestempeld, maar de Drentse wolvenconsulent constateerde dat de afrastering op meerdere punten niet voldeed aan de normen van BIJ12.

De aanval in Amen vond plaats binnen de driehoek waar zich een wolvenpaar heeft gevestigd. Het dna van wolvin GW3011f en wolf GW2864 is op dode schapen aangetroffen in het gebied tussen Grolloo, Borger en Zwiggelte. Het dna van het mannetje wordt sinds juni vorig jaar regelmatig aangetroffen en bij het vrouwtje is dat sinds september vorig jaar. Dna-onderzoek moet uitwijzen of dit wolvenpaar inderdaad verantwoordelijk is voor de aanval in Amen.