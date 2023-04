Emmer burgemeester Van Oosterhout wil gesprek in Den Haag over asieloverlast

Burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen en zijn Groningse collega Jaap Velema van gemeente Westerwolde willen extra maatregelen vanuit het ministerie om de toenemende overlast door asielzoekers uit veilige landen in hun gemeenten te verhelpen. Ze hebben een gesprek aangevraagd in Den Haag met minister Yesilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid en staatssecretaris Eric van der Burg van Asiel en Migratie.

Ter Apel, gelegen in gemeente Westerwolde, ervaart al jaren ernstige overlast door het aanmeldcentrum voor asielzoekers in het dorp. Ook omliggende dorpen zien steeds meer problemen, zoals woninginbraken, vernielingen, intimidatie en winkeldiefstallen. Tot op heden zijn de getroffen maatregelen niet genoeg geweest om de overlast weg te krijgen.

'Dweilen met de kraan open'

Van Oosterhout herkent deze problemen, met name rondom het dorp Nieuw-Weerdinge in zijn gemeente. "We hebben in Nieuw-Weerdinge hele reeksen van maatregelen getroffen, maar de situatie blijft precair en ronduit zorgelijk door toedoen van veiligelanders die de route van Emmen naar Ter Apel lopend afleggen."

In de gemeente Emmen zijn onder andere camera's geplaatst en zijn straatcoaches, boa's en politie ingezet. Maar dit heeft niet geleid tot het verdwijnen van de problematiek. "Het is dweilen met de kraan open", zegt van Oosterhout. "Je treft maatregelen, intensiveert de inzet van straatcoaches en boa's en toch houdt de overlast aan. Dat is uitermate frustrerend voor de inwoners."