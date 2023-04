Bom Ontzorgtafel onschadelijk: 'NAM moet nu voor EZ de kolen uit het vuur halen'

Toezeggingen van de NAM en geen afspraken tussen Schoonebeek en het aardoliebedrijf. Zoveel mogelijk van die toezeggingen vastleggen in de vergunning van de NAM voor de afvalwaterinjectie van de oliewinning. En geen handtekening van 'het dorp' Schoonebeek onder (aanvullende) afspraken over het afvalwater.

Dat zijn in een notendop de uitkomsten van de jongste bijeenkomst van de Ontzorgtafel. Voor Dorpsbelangen Schoonebeek zijn nu belangrijke angels uit het proces gehaald. Voor de NAM is dit wat ze altijd al wilden. Voor Stop Afvalwater Schoonebeek is het oude wijn in nieuwe zakken.

Het lijkt erop dat verschillende partijen met verschillende brillen kijken naar de jongste turbulente ontwikkelingen rondom de Ontzorgtafel, het overleg met inwoners over de herstart van de oliewinning en de afvalwaterinjectie van die oliewinning in een leeg gasveld onder Schoonebeek.

Zoveel mogelijk in de vergunningen

Voorzitter Jos van Hees van Dorpsbelangen is blij. Bij Dorpsbelangen, maar ook bij actiegroep Stop Afvalwater Schoonebeek (SAS), ontstond de vrees dat door afspraken aan de Ontzorgtafel 'het dorp' straks verantwoordelijk wordt voor de (aanvullende) afspraken over de afvalwaterinjectie.

Volgens van Hees zijn er gisteravond twee belangrijke angels verdwenen: "Het worden geen afspraken meer met het dorp en wat we 'afspreken' worden toezeggingen en die komen zoveel mogelijk in de vergunningen van de NAM te staan." Projectleider Jacob Spiegelaar van de NAM vult aan: "Bijvoorbeeld de type bebuizing van de waterinjectieputten en bij welke magnitude van een aardbeving we moeten stoppen."

Voor de afspraken die buiten de vergunningen om gemaakt moeten worden, gaat 'het dorp' of Ontzorgtafel-voorzitter Bert Bouwmeester namens het dorp geen handtekening zetten, zegt Van Hees. "Dat is een breekpunt voor ons." Jenneke Ensink van SAS is daar ook blij mee.

Bouwmeester nuanceert overigens: "Er is ingestemd met het voorstel om vooralsnog geen ondertekening in te plannen." Verantwoordelijk staatssecretaris Hans Vijlbrief van Economische Zaken (EZ) laat weten dat hij wel een handtekening zal gaan zetten en de NAM aan haar toezeggingen zal houden. Daar zat ook een angel bij zowel dorpsbelangen als SAS. Als Vijlbrief niet zou tekenen, dan leek alleen 'het dorp' verantwoordelijk te worden gemaakt voor de (aanvullende) afspraken met de NAM. En geen enkele overheid.

Welke toezeggingen kunnen er niet in de vergunningen?

NAM-projectleider Spiegelaar: "Denk aan het instellen van een werkgroep mens, milieu, flora en fauna. Of een afspraak over nul-metingen bij monumentale panden. Die moeten we privaat-rechtelijk vast leggen. Dat doen we na overleg met EZ over wat wel en niet in de vergunningen kan." Die afspraken komen volgens de Dorpsbelangen-voorzitter en Spiegelaar ook niet meer 'ter naleving en bewaking' terecht in een stichting. Er gaat volgens hen naar een andere vorm gezocht worden om de afspraken te borgen. Dorpsbelangen wil zo'n stichting niet.

Voor de rest is er volgens Spiegelaar weinig nieuws onder de zon. "Wij hebben altijd al aangegeven dat er zoveel mogelijk afspraken in de vergunningen terecht moeten komen. Ik denk dat de zorg bij de deelnemers aan de Ontzorgtafel vooral was dat zij straks aansprakelijk zouden worden voor de afspraken. Die heten nu toezeggingen en daar staan we voor."

'Oude wijn in nieuwe zakken'

Voor Ensink van SAS is het veel "oude wijn in nieuwe zakken" en moet de NAM nu de kolen voor EZ uit het vuur halen. Oftewel: de NAM lost nu zaken op die eigenlijk op het bordje van de overheid - en dus EZ - horen.

De echte nieuwe crux zit er volgens Ensink in hoe de toezeggingen van de NAM uiteindelijk worden vertaald in de vergunning. "Daar zit nog speelruimte." Volgens SAS ziet de finale versie van de gemaakte afspraken aan de Ontzorgtafel er nog steeds grotendeels hetzelfde uit. En de staatsecretaris tekent volgens Ensink nog steeds alleen maar 'als blijk van waardering' voor de inspanningen van iedereen aan de Ontzorgtafel.

Ensink: "De bestuurlijke verantwoording, het ongelijke speelveld tussen inwoners van Schoonebeek en de NAM en EZ blijft. En de Ontzorgtafel heeft geen draagvlak."

Representatief of niet?

Voor projectleider Spiegelaar is er geen twijfel over draagvlak of representativiteit van de Ontzorgtafel. "Dorpsbelangen zit aan tafel, de industriekring, de boeren, een natuurorganisatie en bewoners uit Schoonebeek en de buurtschappen. Wie wil je er nog meer bij hebben?"

Voor SAS is de Ontzorgtafel niet breed genoeg. Zeker niet nu inwoner en kritisch Coevorder raadslid Irene Driehuis er mee stopt. Driehuis: "Er zijn best goede dingen op papier gezet, maar ik heb al heel lang het idee dat het voor EZ niet meer dan dit is: vinkjes zetten. We hebben met de omwonenden overlegd zodat EZ door kan. En uiteindelijk is nog steeds straks alleen de NAM verantwoordelijk."

Ensink snapt overigens het bijdraaien van Van Hees sinds gisteravond wel. Binnen Dorpsbelangen zijn er ook mensen die niet tegen de activiteiten van de NAM zijn. "En wat Jos goed doet, is aan tafel blijven. Bewaken wat er aan die Ontzorgtafel nou wel of niet wordt besproken en afgesproken. Maar er zitten nu alleen nog jaknikkers aan tafel."

Bom onschadelijk

Eerder deze week legde staatssecretaris Vijlbrief volgens Dorpsbelangen en SAS een bom onder de Ontzorgtafel in zijn meest recente brief aan de Tweede Kamer. Daarin staat letterlijk over de afspraken die gemaakt worden aan de tafel: "Het met elkaar vast te stellen afsprakenkader gaat over de voorwaarden en wensen van de bewoners waar de NAM zoveel mogelijk invulling aan geeft." SAS en Dorpsbelangen vroegen zich af wat die harde afspraken waard zijn "als de NAM zelf mag kiezen wat ze wel en niet doet."

Vijlbrief laat nu weten in een brief aan SAS en Dorpsbebelangen: "Ik vind het vervelend om te horen dat bij een deel van de deelnemers een ander beeld leeft over het doel van de Ontzorgtafel. Bij de eerste bijeenkomst in Schoonebeek heb ik gezegd dat het project niet doorgaat als er geen draagvlak is. Aan die uitspraak is niets veranderd. Daarom zal ik, zoals ook in de Tweede Kamer toegezegd, heel goed luisteren naar de inwoners in Drenthe en alle verschillende geluiden."

"Ik geef alleen een vergunning af als het veilig en verantwoord kan plaatsvinden. Ik vraag daarom aan TNO, het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de regionale overheden om advies. Naast de inhoud van die adviezen kijk ik ook naar andere belangen, zoals die van bewoners. Daarbij betrek ik uiteraard ook de uitkomsten van de enquête, die door Dorpsbelangen Schoonebeek wordt georganiseerd, bij mijn beslissing."