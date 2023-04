Met een plons het water in: de eerste buitenbaden zijn weer open

Personeelstekort

Hoe belangrijk personeel is, weten ze onderhand in Havelte. Gert Jan Cuperus is bestuurslid van zwembad de Kerkvlekken in het dorp. In zijn bad ging het vorig jaar in de zomer bijna mis, toen een 14-jarige zwemmer gereanimeerd moest worden. Het zwembadpersoneel kon gelukkig snel ingrijpen, mede doordat zij over de juiste certificaten beschikten om langs het bad te staan. En dat is voor Cuperus zowel een vloek als een zegen.

"Wat er vorig jaar gebeurde was niet niks", vertelt Cuperus. De mensen die langs zijn zwembad staan beschikken allemaal over de juiste diploma's, zoals BHV-, EHBO- en Lifeguard-certificaten. "Als bestuur zijn we er van overtuigd dat we het op deze manier goed doen, met alleen maar kundige mensen langs het bad", zegt Cuperus.

Naar aanleiding van het incident kreeg hij ook veel vragen van andere zwembaden. Want gekwalificeerd zwembadpersoneel ligt niet voor het oprapen. "De spoeling is gewoon dun en het werven van mensen is moeilijk."

Vacatures plaatsen levert vaak niets op, dus proberen medewerkers van de Kerkvlekken mensen in hun eigen netwerk te enthousiasmeren om de juiste diploma's te halen.

Openingstijden nog niet bekend

Volgende week, op 29 april, gaat het zwembad officieel open, maar nog niet alles is dichtgetimmerd. Zo is het nog niet duidelijk welke openingstijden het zwembad gaat hanteren, mede door het gebrek aan personeel dat langs de kant staat. "We hopen het dit weekend sluitend te krijgen, maar we kunnen niet garanderen dat we dezelfde tijden hanteren als vorig jaar", aldus Cuperus.