Cassata #15: Lachgasverbod, wonderlijke redding in Coevorden en theaterdier Rosa da Silva

Apetrots zijn ze bij de brandweer Coevorden, over de wonderbaarlijke redding van het 5-jarige knulletje. De Drents-Portugese kleinkunstenaar Rosa da Silva over haar nieuwe theaterprogramma, en speciale tafelgaste is Edelenbosch, want 1 januari stopt ze als voorzitter van Stichting Het Drentse Landschap.

Onderwerpen

01.07: Lachgasverbod van kabinet is schieten met kanon op mug, vindt de VVD, maar de burgemeester van Meppel wil dat verbod maar wat graag, en snel ook

03.48: Voorzitter Ali Edelenbosch was liever nog een tijdje doorgegaan bij Stichting Het Drentse Landschap, 'maar het kussen moest toch eens opgeschud'

09.20: Debat over lachgasverbod met VVD-Tweede Kamerlid Erik Ziengs en burgemeester Richard Korteland van Meppel

23.38: Bevelvoerder Johan Beenen van de Brandweer Coevorden over de succesvolle reddingsoperatie van 5-jarige Kenan, die urenlang onder puin lag van ingestorte grillroom: 'kroon op ons werk'

25.58: Het grote belang van Stichting Het Drentse Landschap in 85 jaar tijd, met vooral de laatste jaren een gewijzigde rol, volgens scheidend voorzitter Ali Edelenbosch

30.20: Emoties en ontlading bij vrijwillige brandweer van Coevorden en Schoonebeek, na levensreddend werk in Coevorden: Een fraai staaltje werk van 130 hulpverleners.

38.40: Tien geheime verwilderde Edelenboschjes in Drenthe, hoe zit dat?

47.37: Het Radioforum over omstreden actie van Farmers Defence Force, het schrappen van natuurgebieden, lachgas, TT Taks en Voedselbank

1.09.57: Kleinkunstenaar Rosa da Silva uit Klazienaveen alvast in kerstsfeer met soloshow in Machinefabriek Groningen

1.11.03: Welke opdracht geeft Ali Edelenbosch haar opvolger bij Stichting het Drentse Landschap mee?

1.14.03: Een avondvullend theaterprogramma maken vreet tijd, en daarom speelt de Drents-Portugese Rosa da Silva komend zomer niet mee met Pauperparadijs in Veenhuizen. Want op 8 november 2020 is de première gepland van haar solovoorstelling

Luister hierboven naar de podcast, of klik hier.

Presentatie:

Margriet Benak

Gasten

Ali Edelenbosch, speciale tafelgast

Erik Ziengs, VVD-Tweede Kamerlid

Richard Korteland, burgemeester Meppel

Johan Beenen, bevelvoerder brandweer Coevorden

Agnes Mulder: CDA-Tweede Kamerlid

Willemien Meeuwissen: VVD-Statenfractievoorzitter

